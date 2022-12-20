Нового генерального директора для Тwitter активно ищет Илон Маск
Фото: Instagram/elonmusk
Миллиардер, владелец и гендиректор Twitter Илон Маск активно ищет нового генерального директора для компании, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом опубликовало издание CNBC.
Ранее Маск заявлял, что его должность в качестве гендиректора будет временной.
"Я рассчитываю сократить свое время в Twitter и со временем найти кого-нибудь другого для управления Twitter", – заявил Маск в суде.
Между тем 18 декабря он написал в соцсети, что для него нет возможного преемника в компании.
"Вопрос не в том, чтобы просто найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter", – отметил бизнесмен.
В тот же день Илон Маск опубликовал на своей странице опрос по поводу собственной отставки с поста главы Twitter.
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