Нового генерального директора для Тwitter активно ищет Илон Маск

Миллиардер, владелец и гендиректор Twitter Илон Маск активно ищет нового генерального директора для компании, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом опубликовало издание CNBC.

Ранее Маск заявлял, что его должность в качестве гендиректора будет временной.

"Я рассчитываю сократить свое время в Twitter и со временем найти кого-нибудь другого для управления Twitter", – заявил Маск в суде.

Между тем 18 декабря он написал в соцсети, что для него нет возможного преемника в компании.

"Вопрос не в том, чтобы просто найти генерального директора, вопрос в том, чтобы найти генерального директора, который сможет сохранить Twitter", – отметил бизнесмен.

В тот же день Илон Маск опубликовал на своей странице опрос по поводу собственной отставки с поста главы Twitter.