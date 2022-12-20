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В Аксу в результате травмы на заводе умер рабочий

Аксу Фото: kazchrome.com
Слесарь-сантехник при обслуживании конвейерного оборудования в плавильном цехе Аксуского завода ферросплавов получил травму. Мужчина скончался в больнице, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kz, несчастный случай произошел 20 декабря в 08:21.

"На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в реанимационное отделение Аксуской центральной больницы, где мужчина скончался", – рассказали в пресс-службе предприятия.

Уточняется, что о происшествии сообщили в госорганы. Начато расследование.

Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.

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Людмила Мельник
Аксу Павлодарская область
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