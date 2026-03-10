Ураган снес часть трубы на ферросплавном заводе в Аксу
10 марта 2026 года на территории Аксуского завода ферросплавов в плавильном цехе №1 в результате шквального ветра (урагана) произошло падение фрагмента дымовой трубы печи №15, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, во время инцидента никто не пострадал.
"Инцидент носит локальный характер и не повлиял на производственный процесс. Техническое обследование данного объекта проводилось в установленные сроки – в 2023 году", – говорится в сообщении.
Из-за погодных условий на предприятии создан оперативный штаб, организовано дежурство ответственных служб.
Ранее казахстанцев предупредили о метелях и ураганном ветре в среду.
