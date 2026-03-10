#Референдум-2026
Происшествия

Ураган снес часть трубы на ферросплавном заводе в Аксу

на территории Аксуского завода ферросплавов в плавильном цехе №1 в результате шквального ветра (урагана) произошло падение фрагмента дымовой трубы, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2026 21:41 Фото: freepik
10 марта 2026 года на территории Аксуского завода ферросплавов в плавильном цехе №1 в результате шквального ветра (урагана) произошло падение фрагмента дымовой трубы печи №15, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, во время инцидента никто не пострадал.


"Инцидент носит локальный характер и не повлиял на производственный процесс. Техническое обследование данного объекта проводилось в установленные сроки – в 2023 году", – говорится в сообщении.

Из-за погодных условий на предприятии создан оперативный штаб, организовано дежурство ответственных служб.

Ранее казахстанцев предупредили о метелях и ураганном ветре в среду.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
