Ураган снес часть трубы на ферросплавном заводе в Аксу

Фото: freepik

10 марта 2026 года на территории Аксуского завода ферросплавов в плавильном цехе №1 в результате шквального ветра (урагана) произошло падение фрагмента дымовой трубы печи №15, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, во время инцидента никто не пострадал.

"Инцидент носит локальный характер и не повлиял на производственный процесс. Техническое обследование данного объекта проводилось в установленные сроки – в 2023 году", – говорится в сообщении. Из-за погодных условий на предприятии создан оперативный штаб, организовано дежурство ответственных служб. Ранее казахстанцев предупредили о метелях и ураганном ветре в среду.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: