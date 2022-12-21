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В Германии бывшую сотрудницу концлагеря приговорили к условному сроку

Концлагерь Штутгов в Польше Фото: pixabay
97-летнюю Ирмгард Фурхнер признали виновной в соучастии в более чем 10 500 убийств в концентрационном лагере Штутгоф на территории Польши, сообщает Zakon.kz.

Бывшую секретаршу коменданта нацистского концентрационного лагеря Штутгоф приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщает Sky News.

Ей было всего 18 лет, когда она поступила на работу к коменданту лагеря.

Прокуроры заявили, что она пособничала и подстрекала ответственных лиц лагеря к систематическому убийству заключенных в период с июня 1943 года по апрель 1945 года.

Адвокаты просили суд оправдать ее, так как Фурхнер не знала о систематических убийствах, поэтому в ее действиях нет доказательства умысла.

Выживший узник концлагеря Манфред Гольдберг заявил, что не знать о том, что там происходило, было невозможно.

"По лагерю открыто развозили трупы".Манфред Гольдберг

На судебном заседании Ирмгард Фурхнер отказывалась отвечать на вопросы. В заключительном слове она сказала, что сожалеет о случившемся и о том, что была там в то время.

Судебный процесс над Фурхнер начался в октябре 2021 года. Это первый случай в Германии, когда обвинение в соучастии в массовых убийствах выдвинуто не против эсэсовца, охранника или надзирателя концлагеря, а против вольнонаемной. 

Ирмгард Фурхнер уже участвовала в судах над нацистскими преступниками, но только в качестве свидетеля.

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