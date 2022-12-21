Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе
Фото: Zakon.kz
В январе 2023 года казахстанцам на отдых выпадает не так уж много дней, сообщает Zakon.kz.
Так, на празднование Нового года приходится всего три дня – 1, 2 и 3 января.
Православное Рождество, 7 января, в этом году выпадает на субботу и не дает нам дополнительного выходного дня.
В общей сложности в январе казахстанцы будут отдыхать 11 дней, включая субботы и воскресенья.
Фото: Zakon.kz
Стоит отметить, что 31 декабря в этом году также выпадает на субботу. У казахстанцев будет время отдохнуть и накрыть праздничный стол.
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