Право

Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2026 года

Новый год, новогодний праздник, празднование, празднования, новогодние каникулы, зимние каникулы, новогодние выходные, новогодние праздники, новогодние украшения, новогоднее оформление города, новогодние декорации, новогодняя елка, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:19 Фото: Zakon.kz
В январе казахстанцы отмечают два праздника – Новый год и православное Рождество, сообщает Zakon.kz.

Праздновать Новый год казахстанцы начинают 31 декабря, который является рабочим днем, а вот 1 и 2 января – праздничные дни. Кроме того, 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье.

Соответственно, при пятидневной рабочей неделе нас ждет четыре дня отдыха – 1, 2, 3 и 4 января.

При шестидневной рабочей неделе – три дня отдыха.

5 и 6 января рабочие дни, а затем нас ждет дополнительный выходной – 7 января в честь православного Рождества.

Дни отдыха в январе 2026 года, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 09:19

Фото: Zakon.kz

Таким образом, в январе 2026 года нас ждет пять праздничных дней и дополнительно семь выходных дней при пятидневной рабочей неделе.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
