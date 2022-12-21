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В Павлодаре погиб ребенок во время пожара в шпальном доме

трагедия Фото: ДЧС Павлодарской области
В Павлодаре произошел пожар в 4-квартирном шпальном доме 21 декабря. На месте пожарные обнаружили тело мальчика 2016 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ДЧС Павлодарской области, трагедия случилась ночью, в 01:03. Полностью выгорела 5-комнатная квартира №4 с обрушением кровли. Здесь нашли тело ребенка.

Скорая помощь госпитализировала женщину 1983 года рождения и хозяйку дома 1962 года рождения. Мужчина 1985 года рождения был осмотрен, в госпитализации не нуждался.

В ДЧС пояснили, что в 2-комнатной квартире №3 горели смежная стена, деревянные конструкции кровли с частичным обрушением на общей площади 150 кв. м. 

"Пожарные с места пожара вынесли из квартиры №3 два газовых баллона по 50 литров, из квартиры №4 был извлечен один газовый баллон 50 литров", – рассказали в ДЧС Павлодарской области.

Пожар был ликвидировал в 03:01. Причина и ущерб устанавливаются. На месте работали 40 пожарных и 9 единиц пожарной техники.

16 декабря в Карагандинской области, в поселке Актау, пожар унес жизни шести человек. Из них двое несовершеннолетних, 15 и 12 лет. 

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