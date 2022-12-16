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В Карагандинской области 6 человек погибли при пожаре в многоэтажке

В Карагандинской области 6 человек погибли при пожаре в многоэтажке Фото: МЧС РК
16 декабря в Карагандинской области, в поселке Актау, пожар унес жизни шести человек. Из них двое несовершеннолетних, пятнадцати и двенадцати лет, сообщает Zakon.kz.

16 декабря в 01:51 поступило сообщение о пожаре в 5-этажном жилом доме в поселке Актау города Темиртау, находившемся в 27 км от ближайшего пожарного подразделения. Первое пожарное подразделение прибыло к месту в 02:25.

В 3-комнатной квартире на 1-м этаже произошло горение на площади 40 кв. м. До прибытия подразделений ДЧС из подъезда жильцы уже вынесли на улицу тела пяти человек (мальчиков 2007, 2010 г.р., женщин 1983, 1991 г.р., мужчины 1991 г.р.): погибшие пытались самостоятельно эвакуироваться из квартир верхних этажей через задымленный подъезд.

На лестничной клетке открытого горения не было, однако из-за высокой концентрации дыма жители не добрались до улицы.

По прибытии пожарных подразделений в ходе разведки и тушения пожара в горящей квартире обнаружено тело шестого погибшего (мужчина 1977 г.р.). Три человека получили различные травмы (средней степени тяжести).

Также из задымленных квартир подъезда пожарными по автолестнице и посредством дыхательных аппаратов спасены 10 человек, в том числе 4 детей. Принятыми мерами пожар локализован в 03:10, ликвидирован – в 04:00.

Для изучения обстоятельств, приведших к пожару, на место происшествия прибыл председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов.

По факту пожара органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 292 УК РК "Нарушение требований пожарной безопасности".

15 декабря произошел пожар на ТЭЦ-1 города Семея.

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