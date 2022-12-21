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В Казахстане подорожали книги

книги подорожали в Казахстане Фото: Zakon.kz
По данным Бюро национальной статистики, в ноябре 2022 года книги стали дороже на 16,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают статистики, больше всего стоимость книг выросла в Акмолинской области – на 43,4%. В пятерку лидирующих регионов также вошли Туркестанская область (41,4%), город Астана (38,3%), Костанайская (28,9%) и Атырауская (24,9%) области. 

Цены без изменений остались только в Мангистауской области. 

По данным Бюро нацстатистики, самое высокое подорожание книг за последние 10 лет было зафиксировано в августе 2016 года. Тогда их стоимость выросла на 26,4%. 

В Казахстане функционирует 3920 библиотек, из которых 4 – электронные. 

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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