Данияр Жаналинов: Проведение налоговой амнистии в этом году не планируется

Председатель Комитета госдоходов МФ РК Данияр Жаналинов на брифинге в СЦК 21 декабря рассказал, что в Казахстане амнистия по налогам не планируется, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Данияр Жаналинов заявил, что амнистия не является ежегодной обязанностью, принимаемой соответствующими органами КГД для исполнения.



"Для этого принимается соответствующее поручение, оно должно решаться на уровне правительства либо главой государства, и исходя из этого осуществляется соответствующая амнистия. Прошлые амнистии дали свои результаты. В этом году у нас не было запланировано каких-либо амнистий". Председатель Комитета госдоходов МФ РК Данияр Жаналинов

По его словам, нет таких планов и на следующий год.

"На сегодня в плане такой вопрос еще не стоял, возможно, в последующем какие-то вопросы поднимутся. Кроме того, в 2023 году мы будем писать новый Налоговый кодекс и определенные вопросы ставить в льготах, предоставляемых для налогоплательщиков. Но как амнистия – это надо понимать, что это должна быть единичная, разовая акция, принимать их ежегодно и ставить на какой-то поток ежегодно – это неправильно". Данияр Жаналинов

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