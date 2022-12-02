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Законодательство РК

Как можно сэкономить на налоговых вычетах

Как можно сэкономить на налоговых вычетах Фото: Zakon.kz
Казахстанские работники могут по закону получать налоговые вычеты, то есть сэкономить свои деньги за счет сокращения выплат в госбюджет.

Что это такое и как от этого выиграют налогоплательщики, рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев.

Налоговый вычет – это сумма, на которую уменьшается размер дохода, откуда выплачивается налог. Это своего рода льгота или поддержка от государства, которая позволяет вернуть ранее уплаченный в течение года налог или платить меньше налога.

Налоговые вычеты в Казахстане применяются:

  • при исчислении индивидуального подоходного налога, размер которого составляет 10 % для всех доходов;
  • за каждый месяц начисления дохода работника, в некоторых случаях на основании заявления работника о применении налоговых вычетов по форме, установленной уполномоченным органом, и документов, список которых вам должны предоставить в кадровой службе.

Какие существуют виды налоговых вычетов?

По закону налогом облагаются следующие виды доходов: доход работника, в том числе трудового иммигранта-резидента и домашнего работника; доход от реализации товаров, услуг, работ; доход в виде оплаты третьим лицом выполненных работ, оказанных услуг, стоимости товаров; доход в виде работ или услуг в счет погашения задолженности; доход от безвозмездно полученного имущества, прощеного долга или уменьшение требований к должнику; пенсионные выплаты и стипендии; доход по накопительному страхованию; дивиденды, вознаграждения, выигрыши, вознаграждения по операциям репо; доход ИП или лица, занимающегося частной практикой; доход от подсобного хозяйства.

Работнику могут предоставляться следующие виды вычетов по ИПН:

  • вычет в виде обязательных пенсионных взносов (ОПВ) – в размере, установленном законодательством РК "О пенсионном обеспечении";
  • вычет по взносам на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) – в размере, установленном законодательством РК об обязательном социальном медицинском страховании;
  • вычет по пенсионным выплатам и договорам накопительного страхования.

Кроме того, существуют так называемые стандартные налоговые вычеты, в том числе ежемесячный – в размере 14 МРП.

МРП – это месячный расчетный показатель, в 2022 году его размер составляет 3063 тенге. Соответственно, размер стандартного налогового вычета (14 МРП*3063) составляет в 2022 году 42 882 тенге.

Стандартный вычет применяется за каждый календарный месяц. При этом общая сумма стандартного вычета за календарный год не должна превышать 168-кратный месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года (в 2022 году: 168 МРП *3063=514 584 тенге).

Рассмотрим на примере

Ваша заработная плата составляет  200 тыс. тенге, при предоставлении заявления на вычет в размере 14 МРП расчет ИПН осуществляется следующим образом:

  1. Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 10% от размера оклада, это 20 тыс. тенге.
  2.  Взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) составят 2% от размера оклада, это 4 тыс. тенге.
  3. Индивидуальный подоходный налог (ИПН) рассчитывается по формуле: (Заработная плата – ОПВ – ВОСМС – 14 МРП) * 10% = (200 000 – 20 000 – 4 000 – 42 882) * 10% = 13 312 тенге.

Итак, ИПН равен 13 312 тенге. Значит, зарплату на руки вы получите  200 000 – 20 000 – 4 000 – 13 312 = 162 688 тенге. Это будет ваш оклад за вычетом пенсионных взносов, взносов на ВОСМС и подоходного налога.

Теперь проведем расчет с учетом налогового вычета по ипотеке. Например, вы оформили ипотеку на 15 лет, ежемесячно оплачиваете 80 тыс. тенге, из них вознаграждение банка составляет 50 тыс. тенге. Формула для исчисления ИПН с учетом вычета следующая: (Заработная плата – ОПВ – ВОСМС – 14 МРП – сумма вознаграждения (% по кредиту) в ежемесячных выплатах по ипотеке). Итак, ИПН с учетом вычета составит 8312 тенге.  Вы получите за минусом ОПВ, ВОСМС и ИПН 167 688 тенге.

Сравним, сколько составит разница после налогового вычета по вознаграждению и до него: 162 688 тенге – 167 688 тенге = 5 тыс. тенге.

Именно столько составит ваша ежемесячная выгода, то есть ежемесячно вы "экономите" эту сумму, которая не списывается в налоговый бюджет, а остается у вас.

Вместе с тем к стандартным налоговым вычетам относятся и вычеты в размере 882 МРП определенным категориям граждан, в том числе лицам с инвалидностью, участникам ВОВ, родителям или попечителям детей с инвалидностью.

Таким образом, налоговый вычет в размере 882 МРП предоставляется гражданину на основании того, что данное лицо на дату применения соответствующих пунктов Налогового кодекса является:

  • лицом с инвалидностью первой, второй или третьей групп;
  • ребенком с инвалидностью;
  • одним из родителей, опекунов, попечителей ребенка-инвалида – за каждого такого ребенка-инвалида до достижения им 18-ти лет;
  • одним из родителей, опекунов, попечителей лица, признанного инвалидом по причине "инвалид с детства", – за каждое такое лицо в течение его жизни;
  • одним из усыновителей (удочерителей) – за каждое такое лицо до достижения усыновленным (удочеренным) ребенком 18-ти лет;
  • одним из приемных родителей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, – за каждое такое лицо на период срока действия договора о передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью.

Но это не применяется в отношении:

  • работников администраций соответствующих организаций образования, медицинских организаций, организаций социальной защиты населения, являющихся опекунами и попечителями лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, в силу трудовых отношений с такими организациями;
  • лиц, вступающих в брак (супружество) с матерью или отцом усыновляемого ребенка (детей) в соответствии с брачно-семейным законодательством Республики Казахстан.

Пунктом 2 статьи 346 Налогового кодекса установлено, что стандартные вычеты, предусмотренные подпунктами 2) и 3) пункта 1 данной статьи, применяются в том календарном году, в котором возникло, имеется или имелось основание для применения данных налоговых вычетов.

Также налоговым законодательством Казахстана предусмотрены и прочие налоговые вычеты, к которым относятся:

  • вычет по добровольным пенсионным взносам;
  • вычет на медицину;
  • вычет по вознаграждениям.

К примеру, налоговый вычет на медицину применяется физическим лицом-резидентом Казахстана по расходам на оплату медицинских услуг, произведенным в свою пользу (кроме косметологических).

Налоговый вычет по вознаграждениям применяется физическим лицом-резидентом Казахстана по расходам на оплату вознаграждения по ипотечным жилищным займам, полученным в Жилищном строительном сберегательном банке на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий на территории Казахстана в соответствии с действующим законодательством.

Как можно получить налоговые вычеты?

В соответствии с Налоговым кодексом РК налоговые вычеты предоставляются в строго установленной последовательности. Для их получения гражданам необходимо предоставить в Управление государственных доходов по месту жительства заявление и копии подтверждающих документов.

К примеру, для получения налоговых вычетов по добровольным пенсионным взносам нужно предоставить в качестве доказательства соответствующий договор и документ, подтверждающий уплату добровольных пенсионных взносов.

От чего зависят размеры вычетов?

С 2022 года по поручению президента РК налоговые вычеты были переведены с такого расчетного показателя, как минимальная заработная плата (МЗП), в другой показатель – МРП. Также применение МЗП было поручено исключить в качестве расчетного показателя не только в налоговых, но и в социальных, и других сферах. Каждый год размеры вычетов будут меняться в зависимости от МРП.

К примеру, по доходам, размер которых не превышает 25 МРП (в 2022 году – 76 575 тенге), предусмотрено уменьшение налогооблагаемого дохода на 90%. То есть фактическая ставка ИПН составляет 1%. Поэтому при зарплате ниже этой суммы, к примеру, в 60 тыс. тенге, удерживается:

  • ОПВ в размере 10%, или 6 тысяч тенге;
  • ВОСМС в размере 2%, или 1200 тенге от этой суммы;
  • стандартный налоговый вычет в размере 14 МРП, или 42 882 тенге;
  • 90% от оставшейся суммы (9 918 тенге).

В итоге сумма ИПН составит 1%, или 99 тенге (991,8 тенге*10%).

А, к примеру, при зарплате, сумма которой выше 25-ти МРП, то есть более 76 575 тыс. тенге, расчеты ИПН будут немного другими. Так, если взять зарплату в размере 100 тыс. тенге, из нее будут вычтены те же налоги:

  • ОПВ – 10 тыс. тенге;
  • ОСМС – 2 тыс. тенге;
  • стандартный налоговый вычет – 14 МРП – 42 882 тенге.

Полученная сумма к налогообложению составит 45 118 тенге.

В итоге сумма ИПН составит 4512 тенге (45 118*10%).

Для получения более подробной информации вы можете обратиться в Комитет государственных доходов РК.

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