Астанчанин получил 15 лет за пропаганду насильственного захвата власти

Вступил в законную силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении жителя города "Ш". Об этом 21 декабря рассказали в пресс-службе КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, суд признал виновным астанчанина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке людей с целью организации террористической деятельности, а также в пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Казахстана.



Ему назначено 15 лет лишения свободы. Приговор оставлен без изменения и вступил в силу.

7 ноября экс-руководителей КНБ предали суду. Генеральная прокуратура по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ утвердила обвинительный акт органа расследования.





