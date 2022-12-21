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Законодательство РК

Астанчанин получил 15 лет за пропаганду насильственного захвата власти

суд Фото: freepik
Вступил в законную силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда Астаны в отношении жителя города "Ш". Об этом 21 декабря рассказали в пресс-службе КНБ РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, суд признал виновным астанчанина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке людей с целью организации террористической деятельности, а также в пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Казахстана.

Ему назначено 15 лет лишения свободы. Приговор оставлен без изменения и вступил в силу.

7 ноября экс-руководителей КНБ предали суду. Генеральная прокуратура по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ утвердила обвинительный акт органа расследования. 


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