Экс-руководителей КНБ предали суду

Генеральная прокуратура по результатам изучения уголовного дела в отношении бывшего руководства КНБ утвердила обвинительный акт органа расследования, сообщает Zakon.kz.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

Так, обвиняемые Масимов К.К. (экс-председатель КНБ) и Садыкулов А.Т. (бывший заместитель председателя КНБ) преданы суду по статьям о государственной измене (ч. 1 ст. 175 УК), насильственном захвате власти (ч. 3 ст. 179 УК), превышении власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п. 3 ч. 4 ст. 362 УК). Генпрокуратура РК

Ергожин Д.Е. (бывший заместитель председателя КНБ) – за насильственный захват власти (ч. 3 ст. 179 УК), превышение власти и должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц (п. 3 ч. 4 ст. 362 УК).

Осипов М.С. (бывший заместитель председателя КНБ), Акипов Д.М. (бывший заместитель начальника департамента КНБ) и Бекмурат Н.К. (бывший начальник управления КНБ) – по различным частям ст. 362 УК.

Уголовное дело расследовано и будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".