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Законодательство РК

Изменится ли предельная стоимость ГСМ в Казахстане

Изменятся ли предельные цены на бензин Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство энергетики подготовило поправки в приказ об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, сообщает Zakon.kz.

Поправки внесены в связи с переименованием города Нур-Султан в Астану.

При этом предельная стоимость ГСМ не поменяется, она составит:

  • бензин марки Аи-80 – 89 тенге/литр;
  • Аи-92 и Аи-93 в Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 187 тг/литр. В остальных – 182 тенге за литр;
  • дизельное топливо (летнее, межсезонное) – 450 тенге.

В Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай:

  • при предъявлении водительского удостоверения, выданного в РК, в объеме до 100 литров в сутки – 260 тг/литр;
  • при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 260 тг/литр.

В городах Астана, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау:

  • при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 230 тг/литр;
  • при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в РК, в объеме до 300 литров в сутки – 230 тг/литр.
Вместе с тем исключается предел действия поправок, принятых в августе этого года, срок которых заканчивается 10 января 2023 года.

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