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В Казахстане сделать фото 3x4 стало дороже

салон, фото Фото: freepik
Фотографироваться для водительских прав или удостоверения личности в фотосалоне сейчас не требуется. Однако необходимость фото 3x4 для документов все еще остается, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, в ноябре средняя цена фотографов на эту услугу составила 561 тенге. Это больше на 15%, чем в ноябре прошлого года.

В региональном разрезе самая высокая цена оказалась в Жезказгане – 800 тенге.  Дороже всего данная услуга обходится жителям Атырау (707 тенге), Кызылорды (667 тенге) и Астаны (641 тенге). Самая низкая цена на фото 3x4 в городе Актобе – 378 тенге.

14 декабря в АЗРК рассказали, почему в Казахстане подорожали продукты, сотовая связь и такси. 

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