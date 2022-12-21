Застройщикам в Казахстане запретят продавать нежилые помещения и паркинги

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которых застройщикам запретят продавать нежилые помещения и паркинги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила депутат Екатерина Смышляева, целью законопроекта не является изменение концепции так называемой "реформы ОСИ". Законопроект разработан для улучшения условий работы уже созданных новых форм управления домами.

"Так, в целях улучшения процедуры регулирования деятельности по управлению объектами кондоминиума законопроектом предлагается наделить местные исполнительные органы дополнительными компетенциями по назначению временной управляющей компании в случаях, когда домом не выбрана форма управления самостоятельно. Акиматы также наделяются правом регистрации объектов кондоминиума". Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева

Для домов до 16 квартир предлагается предусмотреть третью форму управления – непосредственное совместное управление. Такие дома могут объединяться и иметь единого управляющего, при этом сохраняя принцип "один дом – один счет".

"Также предлагается не допускать продажу застройщиком в индивидуальную (раздельную) собственность незарегистрированных квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок. Эта норма не позволит застройщику при сдаче дома единолично завладеть потенциальными объектами кондоминиума и общедомового имущества". Екатерина Смышляева

По словам мажилисвумен, в рамках законопроекта для упрощения процедуры управления домом собрание жителей сможет делегировать Совету дома ряд полномочий, ранее относящихся только к компетенции собрания. Например, принятие решения о выборе субъектов сервисной деятельности, объекта информатизации, а также о передаче части общего имущества объекта кондоминиума в аренду.

Кроме того, планируется упростить процедуры взыскания задолженности жильцов. Так, совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности с собственников теперь будет осуществляться не только по месту пребывания должника, но и по месту нахождения его недвижимого имущества.

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