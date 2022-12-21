Застройщикам в Казахстане запретят продавать нежилые помещения и паркинги
Как отметила депутат Екатерина Смышляева, целью законопроекта не является изменение концепции так называемой "реформы ОСИ". Законопроект разработан для улучшения условий работы уже созданных новых форм управления домами.
"Так, в целях улучшения процедуры регулирования деятельности по управлению объектами кондоминиума законопроектом предлагается наделить местные исполнительные органы дополнительными компетенциями по назначению временной управляющей компании в случаях, когда домом не выбрана форма управления самостоятельно. Акиматы также наделяются правом регистрации объектов кондоминиума".Депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева
Для домов до 16 квартир предлагается предусмотреть третью форму управления – непосредственное совместное управление. Такие дома могут объединяться и иметь единого управляющего, при этом сохраняя принцип "один дом – один счет".
"Также предлагается не допускать продажу застройщиком в индивидуальную (раздельную) собственность незарегистрированных квартир, нежилых помещений, парковочных мест, кладовок. Эта норма не позволит застройщику при сдаче дома единолично завладеть потенциальными объектами кондоминиума и общедомового имущества".Екатерина Смышляева
По словам мажилисвумен, в рамках законопроекта для упрощения процедуры управления домом собрание жителей сможет делегировать Совету дома ряд полномочий, ранее относящихся только к компетенции собрания. Например, принятие решения о выборе субъектов сервисной деятельности, объекта информатизации, а также о передаче части общего имущества объекта кондоминиума в аренду.
Кроме того, планируется упростить процедуры взыскания задолженности жильцов. Так, совершение исполнительной надписи о взыскании задолженности с собственников теперь будет осуществляться не только по месту пребывания должника, но и по месту нахождения его недвижимого имущества.
Также предлагается:
- государственным учреждениям, расположенным в жилых домах, разрешить приобретать услуги по содержанию помещений у объединений собственников имущества и простых товариществ без проведения госзакупок;
- снизить пороговое значение кворума общего собрания до простого большинства, облегчив таким образом процедуру голосования;
- обеспечить доступ к отчетам и другой информации о деятельности по управлению жилыми домами по письменному обращению собственника.