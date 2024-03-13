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В Казахстане расширят сферу административной юстиции

В Казахстане расширят сферу административной юстиции, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2024 11:08 Фото: freepik
Депутаты Мажилиса 13 марта одобрили в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования и расширения сферы административной юстиции, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам министра юстиции Азамат Ескараева, законопроект предусматривает три основных направления:

  • перенос отдельных категорий публично-правовых споров из Гражданско-процессуального кодекса в плоскость административной юстиции;
  • закрепление за правительством полномочий по разрешению споров и разъяснению законодательных норм между государственными органами, госорганами и госорганизациями;
  • дальнейшую корректировку как отдельных норм законодательства об административных процедурах, так и внесение соответствующих изменений и дополнений в АППК. 
"Сегодня все еще происходит процесс совершенствования формирования судебной практики в рамках административного судопроизводства. В динамике наблюдается рост количества исков, поступающих в специализированные межрайонные административные суды. Верховный суд аналогично Минюсту отмечает отсутствие должного внимания к процедурным аспектам рассмотрения административных дел. Это приводит к более широкому усмотрению суда в рассмотрении существа спора и увеличивает нагрузку на административные суды. В то же время АППК предлагает эффективные процедуры разрешения споров еще до судебного разбирательства. В этой связи усматривается целесообразность именно поэтапного перевода публично-правовых споров из ГПК в АППК", – отметил министр юстиции Азамат Ескараев.

Он добавил, что министерство определило две категории дел Гражданско-процессуального кодекса перенос которых является целесообразным и своевременным. Так, законопроектом предусматривается исключение главы 44 из ГПК, что подразумевает переход рассмотрения данных споров в порядок Административного процедурно-процессуального кодекса. Кроме того, перевод главы 30 ГПК, поскольку данный вопрос тесно связан с деятельностью Конституционного суда.

"В Послании народу Казахстана глава государства также отметил необходимость закрепления за правительством полномочий по разрешению споров между госорганами, госорганами и государственными организациями. Здесь важно отметить, что сущность урегулирования спора должна заключаться не в толковании законодательных актов, а в разрешении "спора о праве". Так, Минюст разработал подход, при котором споры между госорганами, госорганами и госорганизациями будут рассматриваться по правилам АППК и положениям регламента правительства", – объяснил Азамат Ескараев.

К примеру, если один госорган не согласен с решением другого госоргана, то он будет вправе обратиться с административной жалобой в вышестоящий госорган, и в случае несогласия с решением правомочен обратиться в аппарат правительства. 

Помимо вышеперечисленного, предполагается сокращение числа возвращенных исков в связи с отсутствием досудебного порядка урегулирования споров. Таким образом повысится ответственность государственных органов, поскольку в каждом из них будет определена четкая иерархия порядка рассмотрения жалоб.

На этом же заседании депутаты Мажилиса приняли в работу проект закона, согласно которому Казахстан и Узбекистан будут совместно улучшать экологическую ситуацию в аральском бассейне.

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Законодательство Азамат Ескараев Мажилис Парламента РК МЮ РК Казахстан
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