Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

"Канело" поставили памятник в Мексике

Бокс Памятник Альваресу Фото: Instagram/canelo
В честь абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (58-2) поставили памятник в его родном мексиканском городе Хуанакатлане за его достижения, которых он добился за 17-летнюю профессиональную карьеру, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

Последний раз мексиканец выходил на ринг 17 сентября, когда победил обладателя титула чемпиона мира IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в их третьем поединке единогласным решением судей. 



"Для меня большая честь быть признанным там, где я вырос, где я стал тем, кем сегодня являюсь. Спасибо администрации города Хуанакатлана за мое признание".Сауль Альварес


На 2023 год Альварес планирует два боя. Вначале "Канело" хочет встретиться с британцем Джоном Райдером. Затем мексиканец желает реванша с обладателем титула WBA Regular в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом, которому проиграл в этом году.

Читайте также

Елена Рыбакина стала лауреатом престижной премии "Алтын Адам"

Празднование победы сборной Аргентины обернулось смертью двух фанатов

Команда Елены Рыбакиной победила дружину Новака Джоковича на старте World Tennis League

Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий Мексика
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
лес, зима, штормовое
Шквал, метель и гололед ожидаются в Казахстане в среду
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
"Уставшая" елка в ВКО рассмешила пользователей Казнета
"Уставшая" елка в ВКО рассмешила пользователей Казнета
Зеркальная дата 22.12.2022
День шести двоек: к чему готовиться знакам зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления