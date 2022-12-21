"Канело" поставили памятник в Мексике

В честь абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (58-2) поставили памятник в его родном мексиканском городе Хуанакатлане за его достижения, которых он добился за 17-летнюю профессиональную карьеру, сообщает Zakon.kz.

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Последний раз мексиканец выходил на ринг 17 сентября, когда победил обладателя титула чемпиона мира IBF и WBA в среднем весе Геннадия Головкина (42-2) в их третьем поединке единогласным решением судей.









"Для меня большая честь быть признанным там, где я вырос, где я стал тем, кем сегодня являюсь. Спасибо администрации города Хуанакатлана за мое признание". Сауль Альварес



На 2023 год Альварес планирует два боя. Вначале "Канело" хочет встретиться с британцем Джоном Райдером. Затем мексиканец желает реванша с обладателем титула WBA Regular в полутяжелом весе россиянином Дмитрием Биволом, которому проиграл в этом году.

