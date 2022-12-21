Обзор фондового рынка: трейдеры опасаются рецессии

Несмотря на данные по инфляции ниже прогноза и повышению ключевой ставки на 50 б.п., за неделю индексы потеряли от 1% до 2,5% – трейдеры осторожничают, опасаясь рецессии, сообщает Zakon.kz.

На прошлой неделе вышли важные данные для трейдеров. 13 декабря инвесторы ждали выхода данных по индексу потребительских цен за ноябрь от Бюро трудовой статистики США. 14 декабря Федеральный комитет по открытым рынкам завершал двухдневное заседание и должен был вынести решение по повышению ключевой ставки



На премаркете в прошлый вторник царил оптимизм. За час до открытия основной сессии в 8.30 времени Нью-Йорка (19.30 Астаны) вышли данные по ИПЦ, которые оказались лучше прогноза: 7,1% против 7,3% в годовом выражении согласно результатам опросов Trading Economics, MarketWatch и Bloomberg. И все же это было далеко от цели, которой так хочет добиться ФРС, – уровня инфляции 2%.

На открытии основных торгов все индексы взлетели от 1,71 до 3,43%. Но в последующем рынок стал остывать. К завершению дня из ярко-зеленого он уже стал темно-зеленым и в итоге закрылся все же в небольшом плюсе: вырос на 0,3-1,0%.

Как писала 13 декабря MarketWatch, после публикации данных о замедлении инфляции уверенность участников рынка в том, что американский ЦБ может снизить темпы повышения ставки уже на декабрьском заседании, укрепилась. Эксперты в большинстве прогнозировали, что Федрезерв в среду поднимет процентные ставки на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых, что, собственно, и произошло. Хотя были и те, кто надеялся на более мягкое повышение – на 25 б.п. до 4,00-4,25%.

И хотя такое повышение было ожидаемым, рынки пошли вниз, так Федрезерв просигнализировал о дальнейшем увеличении ставки. То есть инвесторам дали понять, что разговор идет уже не о том, на сколько ее поднимут в следующий раз, а как долго вообще сие будет продолжаться.

Глава ФРС Джером Пауэлл в своей речи по итогам заседания заявил, что Центробанк будет придерживаться курса на ужесточение денежно-кредитной политики до тех пор, пока не достигнет цели по возвращению инфляции на целевой уровень 2%. Это значит, что Центробанк не намерен приступать к снижению ставок до тех пор, пока не будет уверен в замедлении инфляции до целевых значений.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 142,29 пункта (-0,42%) и составил 33966,35 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали бумаги Goldman Sachs Group и American Express Co, подешевевшие на 2,3%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 24,33 пункта (-0,61%) – до 3995,32 пункта. Nasdaq Composite потерял 85,93 пункта (0,76%) и составил 11170,89 пункта.

Обнародованный медианный прогноз руководителей Федрезерва также указал на то, что члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) не ожидают снижения ставки в течение 2023 года. Собственно, многие руководители ФРС дали понять, что очередное повышение уже в следующем году может составить 75 б.п. В общем риторика опять "ястребиная "

Четверг и пятница для рынков окрасились в ярко-красные цвета.

Причем торги в четверг рынки завершили рекордным падением с сентября именно из-за "ястребиной" риторики Федрезерва и опасений рецессии в звездно-полосатой экономике. Фондовые индексы снизились на 2,3-3,2%

Фото: Zakon.kz



В пятницу падение продолжилось.

Фото: Zakon.kz



Dow Jones снизился на 0,85%, достигнув месячного минимума. Индекс S&P 500 упал на 1,11%. Индекс NASDAQ Composite подешевел на 0,97%.

По сообщению Investing.com, Morgan Stanley предупредил инвесторов об угрозе для акций США в первом квартале 2023 года. Инвесторам стоит следить не за инфляцией или политикой ФРС, а за прибылью компаний.

Главный стратег Morgan Stanley по американским акциям Майкл Уилсон советует переключить свое внимание на скорое падение прибыли корпораций. Ухудшение финансовых показателей компаний будет серьезно влиять на цену акций в следующем году, уверен эксперт.

Начало текущей недели все еще остается в красной зоне. Американские индексы продолжили падение четвертую сессию подряд из-за нарастающей тревоги рецессии экономики США. Они снизились на 0,5-1,5%. Лидером снижения среди компонентов индекса стали бумаги Walt Disney Co., упавшие на 4,8%, а самый значительный рост продемонстрировали акции Walgreens Boots Alliance и Chevron Corp., выросшие на 0,7%.

Фото: Zakon.kz



Во вторник 20 декабря американские фондовые индексы в начале торгов не демонстрировали единой динамики. Но к концу торгов все они немного подросли за счет укрепления секторов нефти и газа, сырья и промышленности. Dow Jones поднялся на 0,28%, индекс S&P 500 – на 0,10%, индекс NASDAQ Composite – на 0,01%. Но все же можно сказать, что рынок практически находился в боковике, так как трейдеры ждут выхода в среду, 21 декабря, индекса доверия потребителей и продажи на вторичном рынке жилья. А вот в четверг, 22 декабря, выйдет еще более важная информация – ВВП квартальное и число первичных заявок на получение пособий по безработице.





Фото: Zakon.kz



Лидером падения стала Tesla, подешевевшая сразу на -8,05%, закрывшись на отметке $137,80. За неделю компания Илона Маска потеряла в цене -14,38%. Большинство пользователей сети микроблогов Twitter проголосовали за уход Илона Маска с поста главы компании. Маск, также возглавляющий Tesla, купил Twitter за $44 млрд, и для этого ему пришлось продавать бумаги Tesla.

Весь рынок за неделю находится в ярко-красной зоне. Дальнейшее снижение вызовет продажи и риск повторного теста минимумов октября.

Фото: Zakon.kz



Александр Сергеев