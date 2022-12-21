Как спутники помогут улучшить связь в Центральной Азии

Между быстро+надежно+недорого и долго+надежно+дорого выбор выглядит очевидным.

Центральная Азия – огромная территория, преимущественно с низкой плотностью населения, расположенная в различных климатических зонах и ландшафтах, стоит перед серьезным вызовом: как обеспечить качественную связь на этих экстремально разнящихся территориях, находясь в достаточно жестких рамках с точки зрения качества сетей, стоимости и скорости их развертывания? Успешное решение этого вопроса означает, собственно, и успех цифровых преобразований, которые сейчас активно происходят в республиках региона.

Эти вопросы, более того, поиск некого "золотого сечения" или "философского камня" телекоммуникаций на огромной территории Центральной Азии и был одним из ключевых предметов обсуждения участников конференции EU-Central Asia Connectivity Conference: Global Gateway, состоявшейся во второй декаде ноября в Самарканде.





Фото: EU-Central Asia Connectivity Conference: Global Gateway







На этой площадке встретились представители ЕС, правительства и бизнеса. Один из хедлайнеров конференции, Жозеп Боррель, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности, анонсировал два проекта. И один из них напрямую связан с телекоммуникациями. Речь идет об инициативе Team Europe по цифровой связи, которая, по мнению высокого представителя Евросоюза, расширит доступ стран региона к глобальному интернету через спутниковую связь.



Фото: EU-Central Asia Connectivity Conference: Global Gateway







К слову, в регионе накоплен большой опыт в этой области, а его детали обсуждались, в том числе, и на панельной дискуссии конференции. Одна из носителей высоких компетенций в спутниковой связи в мире и в регионе ЦА – компания SES (ведущий спутниковый оператор с опытом более 35 лет, который управляет собственной группировкой O3b на средней околоземной орбите с 2014 года), а Имран Малик, старший вице-президент компании по глобальным продажам услуг передачи данных, акцентировал в своем панельном выступлении внимание на том, что спутниковые технологии способствуют преодолению цифрового разрыва между сельским населенным пунктом и городом. При этом в SES добавляют, что и спутник, и оптоволокно выгодно дополняют друг друга – т.е. наибольший эффект возникает именно от конвергенции.

В SES знают, о чем говорят: в прошлом году в Казахстане ими был запущен пилотный проект совместно с республиканским Центром космической связи и AsiaNetCom, который в свою очередь стал практической реализацией меморандума между компанией и правительством РК. Пилот строился на базе спутниковой группировки SES – O3b MEO и тестировал доступ к интернету в отдаленных сельских населенных пунктах Казахстана. В ходе пилота удалось достигнуть скорости доступа в интернет на уровне 380 Мбит/с по нисходящему каналу и 120 Мбит/с по восходящему, при очень низкой латентности.





Фото: EU-Central Asia Connectivity Conference: Global Gateway



Кстати, эти показатели стали рекордом, когда-либо зафиксированным в Казахстане через спутник. 16 декабря текущего года был успешно произведен запуск негеостационарной спутниковой группировки нового поколения – O3b mPOWER, построенной на передовых технологических решениях. Располагаясь всего в 8 тыс. км от Земли, система будет обеспечивать решения с низкой задержкой и высокой скоростью передачи, которые можно легко интегрировать в существующие наземные сети.





Фото: EU-Central Asia Connectivity Conference: Global Gateway



И вместо послесловия. В SES считают, что "спутник" за очень короткий промежуток времени решает целый клубок проблем, которые тормозят процессы цифровой трансформации в регионе. По словам Тимура Сарсенова, директора по развитию бизнеса SES в Казахстане и странах Центральной Азии, главное преимущество здесь – стабильное и доступное подключение к высокоскоростному интернету 24/7 даже в самых отдаленных населенных пунктах, которое можно развернуть в кратчайшие сроки.

При этом у жителей данных населенных пунктов, ранее фактически отрезанных от цифровых благ, появляется доступ к проектам цифрового электронного обучения, электронного здравоохранения, а в более широком понимании – к услугам е-правительств, которые, как, например, в Казахстане, уже стали неотъемлемой частью цифрового ландшафта.