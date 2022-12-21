Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?

В Комитете по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК рассказали, как потребителю защитить свои права в продовольственном магазине, если ценники не совпадают с ценой на кассе, сообщает Zakon.kz.

Цена товара на кассе не должна превышать стоимость, указанную на ценнике. Согласно ст. 24 Закона РК "О защите прав потребителя", продавец (изготовитель) обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта.



В случае обнаружения обмана, как отметили в комитете, потребитель вправе потребовать продажу товара по ценнику, если покупка еще не совершена, или же вернуть разницу, если подмена была обнаружена уже после выдачи чека.

"В данном случае рекомендуется зафиксировать факт нарушения в книге отзывов и предложений, сфотографировать ценник, сохранить кассовый чек, подтверждающий факт оплаты продовольственного товара, а также составить в адрес продавца письменную претензию с требованием исполнения прав потребителя". Пресс-служба Комитета по защите прав потребителей МТИ РК

В ведомстве пояснили, что в магазинах предпочитают не доводить дело до обращения граждан до уполномоченного органа и возвращают разницу в стоимости покупателям. В случае отказа продавца "можно обратиться в Департамент по защите прав потребителей с заявлением".

"Также, если работники объекта торговли не хотят в добровольном порядке выполнять ваши законные требования и тем самым нарушают ваши права, для привлечения правонарушителей к ответственности, в зависимости от размера причиненного вам ущерба, можно обратиться с заявлением в органы полиции". Пресс-служба Комитета по защите прав потребителей МТИ РК

В ведомстве подчеркнули, что за обман потребителей предусмотрена ответственность.

В соответствии с КоАП РК обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг, влекут штраф на физических лиц в размере 10 МРП, на субъектов малого предпринимательства – 20, на субъектов среднего предпринимательства – 30, на субъектов крупного предпринимательства – 50 месячных расчетных показателей.

Также в комитете напомнили, что потребитель вправе предъявить продавцу претензию по качеству товара при приобретении некачественных продовольственных товаров.

В соответствии со ст. 15 Закона РК "О защите прав потребителей" потребитель, которому был продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать:

соразмерного уменьшения покупной цены;

безвозмездного устранения недостатков товара.

В случае, когда продавец товара ненадлежащего качества не является его изготовителем, требования, указанные в подпунктах 2), 4) и 5) настоящего пункта, могут быть предъявлены по выбору покупателя к продавцу либо к изготовителю:

возмещения своих расходов на устранение недостатков товара;

замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);

замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

расторжения договора и возврата уплаченной за товар денежной суммы.

"Право на возмещение причиненных убытков остается за потребителем независимо от выбранного им требования, указанного в подпунктах 1) - 6) части первой пункта 1 статьи 15 Закона РК "О защите прав потребителей". Пресс-служба Комитета по защите прав потребителей МТИ РК

Обращения по факту нарушений потребительских прав можно подать на сайтах eotinish.kz и e-Tutynushy.kz. Бумажные обращения можно подать в территориальные департаменты Комитета по защите прав потребителей МТИ РК.