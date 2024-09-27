Стоимость товара в чеке оказалась выше, чем на ценнике: что делать

В Комитете торговли Министерства торговли и интеграции на конкретном примере рассказали казахстанцам, что делать в случае, если в магазине продали товар по цене гораздо выше, чем была указана на ценнике, сообщает Zakon.kz.

Житель Павлодара купил овсяные хлопья в одной из крупных торговых сетей города. На товарной полке была указана цена 195 тенге, а на кассе покупателю выдали чек на сумму 405 тенге. То есть товар был продан на 210 тенге дороже, чем указано на полке.

"В связи с данным инцидентом житель города обратился с жалобой в Департамент торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области. На основании этого обращения специалистами департамента была проведена внеплановая проверка в указанной торговой сети. По результатам внеплановой проверки на торговую сеть составлен протокол об административном правонарушении и наложен штраф в сокращенном производстве в размере 100 МРП (50 % от суммы штрафа, 369 200 тенге) по ч. 5 ст. 193 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", – рассказали в Комитете торговли.

Также департамент выдал предписание об устранении нарушения.

"Учитывая данную ситуацию, разъясняем, что продавец (изготовитель) обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и внешних витринах торгового объекта", – пояснил руководитель Департамента торговли и защиты прав потребителей по Павлодарской области Даулен Кабдушев.

Также на основании абзаца 8 п. 54 Правил внутренней торговли, утвержденного приказом и.о. министра национальной экономики РК, субъект внутренней торговли, осуществляющий продажу товаров, продает покупателю товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта.

Если потребитель столкнется с аналогичной ситуацией, он может обратиться в Департамент торговли и защиты прав потребителей по его региону либо оставить обращение через платформы E-otinish.kz и E-tutynushy.kz.

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