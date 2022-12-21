В Казахстане утвердили правила льготного проезда для студентов-грантников

Приказом министра просвещения утверждены Правила обеспечения льготного проезда для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования технического и профессионального послереднего образования во время зимних и летних каникул, сообщает Zakon.kz.

Согласно правилам выплата компенсаций для обучающихся на основе государственного образовательного заказа в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, в период зимних и летних каникул предусмотрена для проезда на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте. Такси не входит в этот список.

Компенсация на проезд выплачивается следующим категориям обучающихся по госзаказу:

обучающимся дневной формы обучения в организациях технического и профессионального, послесреднего образования два раза в год в период зимних и летних каникул, в размере 2-кратного МРП (6900 тенге);

иногородним выпускникам организаций технического и профессионального, послесреднего образования – один раз в год в размере 2-кратного МРП (6900 тенге).

Компенсация на проезд выплачивается за счет средств республиканского и местных бюджетов. Деньги на проезд перечисляются ежегодно по завершении каникулярного периода в течение месяца на карты-счета обучающихся.

Компенсация за проезд выплачивается при наличии документов (проездной билет и посадочный талон, по проезду автобусом только проездной билет), подтверждающих проезд на междугородном железнодорожном и автомобильном транспорте в период зимних и летних каникул.

Правила вводятся в действие с 31 декабря 2022 года.



