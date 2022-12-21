Халил Акынджы: Члены Тюркского совета не должны быть в конфронтации

21 декабря в Астане проходит второй день Центрально-Азиатского медиафорума. Организатором мероприятия является Министерство информации и общественного развития. Эксперты обсуждают актуальные вопросы развития медиа и делятся своими наблюдениями и лучшими практиками в этой сфере.

В своем выступлении на панельной сессии "Международные организации – мост сотрудничества" выступил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Омуралиев. Он рассказал о некоторых аспектах работы Организации.



"Наши страны являются партнерами не только в сфере энергетики, но и в обеспечении мира", – заявил генеральный секретарь.

Кроме того, он отметил, что Организация тюркских государств расширяет свои границы, а также акцентировал внимание на важности развития СМИ.

"Мы живем в век информатизации. Поэтому нужно признавать важность СМИ, особенно современных СМИ. Мы совместно работаем над созданием новостных СМИ, международного ежегодного медиа-форума. Необходимо информировать общественность о деятельности тюркских государств. Конечно, нам предстоит огромная работа. Уже есть достижения, которые были представлены в рамках этого саммита. И это время фундаментальных политических трансформаций". Кубанычбек Омуралиев





Фото: пресс-служба МИОР РК



Вместе с тем Халил Акынджы, первый Генеральный секретарь Организации тюркских государств, призвал страны укреплять международное сотрудничество.

"Члены Тюркского совета не должны быть в конфронтации, а должны сотрудничать друг с другом. Тюркские страны расположены от Европы до Азии, там наши соседи, и мы должны кооперироваться с ними. Мы также должны играть роль в резолюции внутренних конфликтов. Наша экономика сложная. Есть проблемы, которые должны решаться только через кооперацию. Например, нехватка воды. Еще один важный вопрос – это безопасное региональное соседство. Наш сосед – Афганистан, если там что-то случается, это напрямую отражается на нас. У нас с ними есть историческая общность. Мы должны внести вклад в установление безопасности и стабильности в этом регионе", – сказал спикер.