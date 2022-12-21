Какие соглашения подписаны в Ташкенте на форуме бизнесменов Казахстана и Узбекистана

Казахстанско-узбекистанский бизнес-форум прошел 21 декабря 2022 года в Ташкенте в рамках государственного визита Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан.

Участники форума высоко оценили уровень партнерства в различных отраслях экономики. За последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в два раза и к концу текущего года составит порядка 5 млрд долларов.



В Казахстане действует 1400 предприятий с участием узбекского капитала и более 400 совместных казахстанско-узбекских предприятий.

"Данные компании заняты в сфере торговли, профессиональной и научной деятельности, строительства, транспорта и складирования. Подписана комплексная дорожная карта по развитию торгово-экономического, инвестиционного сотрудничества между странами, в которой предусмотрена реализация 32 мер в различных отраслях экономики. Промышленная кооперация между двумя странами составляет более 38 проектов на сумму 2,2 млрд долларов", – отметил заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин.

В Узбекистане действует около 1200 предприятий с участием казахского капитала.

"Буквально пять лет назад эта цифра была почти в шесть раз меньше. Только за девять месяцев текущего года создано 130 совместных предприятий. Важно продолжать дальнейшее развитие межрегиональных связей. Мы поставили задачу довести товарооборот до 10 млрд долларов", – подчеркнул заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли РУ Жамшид Ходжаев.

В рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан ожидается подписание соглашений и документов на сумму более 8 млрд долларов. Особой сферой совместного сотрудничества, по оценкам двух сторон, выступает отрасль строительства.

"Мы с большим восхищением наблюдаем за темпами строительства нового Узбекистана и крайне рады тому факту, что казахстанская BI Group и узбекистанская Murad Buildings создали совместную компанию NRG, которая уже реализует ряд проектов в Ташкенте", – подчеркнул Серик Жумангарин.

Заместитель хокима (акима) Ташкента Шароф Рахмонов также сделал акцент на развитии строительной отрасли в столице. По его словам, в столице Узбекистана реализуются крупные инвестиционные проекты – Oybek, небоскреб U-Tower и другие.

В целом, среди подписанных документов по итогам форума: