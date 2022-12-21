Нетрезвый мужчина "заминировал" ТЭЦ в Сатпаеве
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Пьяный мужчина позвонил в дежурную часть отдела полиции города Сатпаева и сообщил о готовящемся взрыве ТЭЦ, сообщает Zakon.kz.
Звонок поступил 20 декабря около 15:00.
Сотрудники следственно-оперативной группы прибыли к указанному объекту, где задержали 27-летнего нетрезвого мужчину.
"По результатам обследования территории ТЭЦ взрывное устройство не обнаружено. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")". Пресс-служба ДП Улытауской области
Задержанный дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания.
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