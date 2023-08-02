В Алматинской области телефонный террорист "заминировал" ТРЦ
Фото: скриншот видео
Звонок с сообщением о будущем взрыве поступил прямо в дежурную часть полиции, сообщает Zakon.kz. Сейчас силовики ищут взрывное устройство и звонившего.
По сообщениям очевидцев, примерно в послеобеденное время началась эвакуация людей из ТРЦ "Aport Mall" в Карасайском районе. С парковки активно уезжали автомобили, а вход на территорию центра был ограничен.
Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, в 14:50 в дежурную часть поступила информация об угрозе взрыва в ТРЦ.
После этого сотрудники полиции оцепили территорию торгового центра и начали осмотр транспортных средств, выезжающих с территории.
"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 273 УК РК. В настоящее время саперами проводится специальная операция по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов. Вместе с тем проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого лица", – сообщили в ДП области.
Администрация центра пока никак не прокомментировала инцидент.
Ранее, 18 июля, сообщалось, что в Алматы "заминировали" один из торгово-развлекательных центров.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript