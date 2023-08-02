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В Алматинской области телефонный террорист "заминировал" ТРЦ

"заминиросали" ТРЦ Фото: скриншот видео
Звонок с сообщением о будущем взрыве поступил прямо в дежурную часть полиции, сообщает Zakon.kz. Сейчас силовики ищут взрывное устройство и звонившего.

По сообщениям очевидцев, примерно в послеобеденное время началась эвакуация людей из ТРЦ "Aport Mall" в Карасайском районе. С парковки активно уезжали автомобили, а вход на территорию центра был ограничен.

Как рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области, в 14:50 в дежурную часть поступила информация об угрозе взрыва в ТРЦ.


После этого сотрудники полиции оцепили территорию торгового центра и начали осмотр транспортных средств, выезжающих с территории.

"Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по ст. 273 УК РК. В настоящее время саперами проводится специальная операция по проверке и осмотру здания на наличие взрывоопасных предметов. Вместе с тем проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого лица", – сообщили в ДП области.

Администрация центра пока никак не прокомментировала инцидент.

Ранее, 18 июля, сообщалось, что в Алматы "заминировали" один из торгово-развлекательных центров.

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Азат Жумаханов
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