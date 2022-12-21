Ситуация в Украине: Зеленский летит в США, Путин заявил, что в России не будет милитаризации экономики

Фото: president.gov.ua

Всемирный банк одобрил пакет финансирования в 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины, Владимир Путин заявил, что все еще считает украинский народ братским, сообщает Zakon.kz.

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она продолжалась два часа.

На совещании антикризисного энергетического штаба сообщили, что в Украине зафиксировали 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики.

США уже в следующем пакете военной помощи планируют передать Украине комплексы Patriot, сообщил CNN.

Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон. Запланировано, что он встретится с Байденом и обсудит стратегическую ситуацию на поле боя, санкции и западную помощь Украине. В Белом доме утверждают, что визит не будет попыткой убедить республиканцев в необходимости помощи Украине. Ранее партия выступала за аудит выделяемых Киеву средств.

При этом Белый дом заявил, что США не ищут прямой конфронтации с Россией и не пойдут на отправку своих сил на территорию Украины.

Поставки гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон" в Российскую армию увеличат в 2023 году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Президент России Владимир Путин заявил, что все еще считает украинский народ братским.

Также Путин заявил, что милитаризации России и ее экономики не будет. По его словам, Россия не будет повторять ошибок прошлого, "когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику".

Второй волны мобилизации в России не будет, эта тема не обсуждается, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Госдума приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду.

Вслед за Евросоюзом власти Швейцарии включили в санкционный список 141 физическое и 49 юридических лиц из России. Об этом объявили в Министерстве экономики.

Всемирный банк одобрил пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины. Об этом говорится в релизе банка, опубликованном на сайте организации.

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