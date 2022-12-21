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Ситуация в Украине: Зеленский летит в США, Путин заявил, что в России не будет милитаризации экономики

Ситуация в Украине 21 декабря Фото: president.gov.ua
Всемирный банк одобрил пакет финансирования в 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины, Владимир Путин заявил, что все еще считает украинский народ братским, сообщает Zakon.kz.
  • По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Она продолжалась два часа.
  • На совещании антикризисного энергетического штаба сообщили, что в Украине зафиксировали 193 нарушения требований нормативно-правовых актов в области электроэнергетики.
  • США уже в следующем пакете военной помощи планируют передать Украине комплексы Patriot, сообщил CNN.
  • Президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон. Запланировано, что он встретится с Байденом и обсудит стратегическую ситуацию на поле боя, санкции и западную помощь Украине. В Белом доме утверждают, что визит не будет попыткой убедить республиканцев в необходимости помощи Украине. Ранее партия выступала за аудит выделяемых Киеву средств.
  • При этом Белый дом заявил, что США не ищут прямой конфронтации с Россией и не пойдут на отправку своих сил на территорию Украины.
  • Поставки гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон" в Российскую армию увеличат в 2023 году, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
  • Президент России Владимир Путин заявил, что все еще считает украинский народ братским.
  • Также Путин заявил, что милитаризации России и ее экономики не будет. По его словам, Россия не будет повторять ошибок прошлого, "когда в интересах повышения обороноспособности, где надо и где не надо, мы разрушали свою экономику".
  • Второй волны мобилизации в России не будет, эта тема не обсуждается, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
  • Госдума приняла закон, предусматривающий уголовную ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду.
  • Вслед за Евросоюзом власти Швейцарии включили в санкционный список 141 физическое и 49 юридических лиц из России. Об этом объявили в Министерстве экономики.
  • Всемирный банк одобрил пакет финансирования на общую сумму 610 миллионов долларов для удовлетворения неотложных потребностей Украины. Об этом говорится в релизе банка, опубликованном на сайте организации.
Константин Вноровский
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