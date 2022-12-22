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Опубликован шорт-лист претендентов на "Оскар-2022"

Опубликован шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" Фото: pixabay
Американская академия киноискусств 21 декабря представила шорт-лист претендентов на кинопремию "Оскар" в 10 категориях, сообщает Zakon.kz.

Информация появилась на сайте академии.

В список возможных номинантов на премию в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" вошли 15 картин. Позже пять из них будут выдвинуты на премию. В числе претендентов: "Все, что дышит" индийца Шаунака Сена, "Потомок" американки Маргарет Браун, "Вся красота и кровопролитие" американки Лоры Пойтрас, "Дэвид Боуи: Moonage Daydream" Бретта Моргена, "Навальный" режиссера Дэниела Роэра и другие.

В категорию "Лучший иностранный фильм" отобраны 15 фильмов, в том числе "Аргентина" режиссера Сантьяго Митре, "Корсаж" австрийского режиссера Мари Кройцер, "Близко" бельгийца Лукаса Донта, "Сент-Омер" француженки Элис Диоп, а также еще ряд картин из Камбоджи, Дании, Германии, Индии, Ирландии, Мексики, Марокко, Пакистана, Польши, Республики Корея и Швеции.

Кроме того, претенденты на престижную кинопремию представлены в категориях "Лучший короткометражный документальный фильм", "Лучший грим и прически", "Лучшая музыка", "Лучшая песня", "Лучший короткометражный мультфильм", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший звук", "Лучшие визуальные эффекты".

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