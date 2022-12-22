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Известному турецкому повару закрыли доступ на Открытый кубок США после фиаско на ЧМ-2022

Турецкий повар с солью Фото: Instagram/nusr_et
Нусрету Гёкче, известному как Salt Bae, закрыли доступ к Открытому кубку США по футболу после его поведения в финале Чемпионата мира. Повар притронулся к кубку, сообщает Zakon.kz.

Знаменитый турецкий повар Нусрет Гёкче умудрился получить запрет на посещение старейшего и самого престижного футбольного турнира в США. Об этом в Twitter сообщили организаторы Открытого кубка.

Пока Аргентина совершала победный круг, обыграв Францию, шеф-повар каким-то образом попал на поле, где игроки праздновали победу со своими семьями. Он даже подошел к главному герою матча, Лионелю Месси, чтобы сделать снимок.

Нусрет также сфотографировался с Анхелем ди Марией, Леандро Паредесом, Николасом Отаменди, Пауло Дибалой, Алексисом Мак Аллистером и многими другими членами команды.

Ко всему прочему, он прикоснулся к 18-каратному золотому трофею Кубка мира. Согласно правилам ФИФА, к трофею могут прикасаться только члены команды, тренеры, бывшие чемпионы и главы государств.

Многие футбольные болельщики возмутились поступком повара.

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