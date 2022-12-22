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Названы футболисты, забившие самые красивые голы ЧМ-2022

Футбол ЧМ-2022 Фото: Instagram/richarlison
Международная федерация футбола (FIFA) представила самые лучшие голы мирового первенства-2022 в Катаре. К этому часу уже выставлена видеоподборка 10-ти самых красивых голов, забитых на нынешнем мундиале, сообщает Zakon.kz.

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Главным кандидатом на победу в данной номинации является футболист "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон, который отличился красивым голом в матче против команды Сербии на групповой стадии ЧМ-2022.   



Впрочем, форвард бразильской дружины дважды попал в данный рейтинг, его гол в ворота Южной Кореи также находится в Топе.

Конкурентами Ришарлисона являются Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия), Гакпо (Нидерланды), Энцо Фернандес (Аргентина), Венсан Абубакар (Камерун), Луис Чавес (Мексика), Килиан Мбаппе (Франция), Пэк Сын Хо (Южная Корея) и Неймар (Бразилия).

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Куандык Шынасилов
ЧМ-2022
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