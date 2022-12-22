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Законодательство РК

Курсы валют на 22 декабря в обменниках Казахстана

курсы валют Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 22 декабря 2022 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,28 тенге, евро – 499,16 тенге, рубля – 6,66 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 472,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 503 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,55 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 473 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,65 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 469,5 тенге, продажи – 471,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 505 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,7 тенге.

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Лариса Черненко
Казахстан
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