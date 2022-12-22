Курсы валют на 22 декабря в обменниках Казахстана

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 22 декабря 2022 года (на 11:10), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,28 тенге, евро – 499,16 тенге, рубля – 6,66 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 472,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 473 тенге. Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,65 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 469,5 тенге, продажи – 471,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 505 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,7 тенге. Читайте также Tesla остановила наем сотрудников и готовит новую волну увольнений На увеличение зарплаты казахстанских учителей в 2022 году выделили 1,2 трлн тенге Заявления на более чем 280 млрд тенге приняли банки по выплате компенсации по тенговым депозитам

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