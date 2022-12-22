Курсы валют на 22 декабря в обменниках Казахстана
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 470,28 тенге, евро – 499,16 тенге, рубля – 6,66 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 472,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 469 тенге, продажи – 473 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,65 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 469,5 тенге, продажи – 471,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 495 тенге, продажи – 505 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 6,3 тенге, продажи – 6,7 тенге.