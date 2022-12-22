Новогодний лайфхак: как защитить елку от домашнего питомца

Наряжать новогоднюю елку – уже своего рода волшебство. Но для владельцев четвероногих друзей установка елки – это, наоборот, головная боль. Чтобы избежать неприятных сюрпризов от домашних питомцев, Zakon.kz собрал советы, как предотвратить падение главного атрибута Нового года.

Первым делом, наверное, все кошатники подумали про потолочную елку. Этот совет уже в прошлом, хотя, чтобы установить елку на потолок, понадобится не только умение, но и недюжинное терпение, сноровка и, собственно, сама елка.



В интернете масса различных актуальных способов, как уберечь зеленую красавицу от лап домашнего хищника. Если верить отзывам, то многие из них уже прошли тест-драйв на своем любимце и вполне довольны результатом.



Котов и кошек привлекает не столько само хвойное дерево, пусть и искусственное, сколько то, чем оно украшено.



Самый простой способ уберечь все шары, гирлянды от вредительства – так это вовсе ее не наряжать! А если все-таки без этого ритуала не обойтись, тогда, надеемся, подборка наших советов будет вам полезна.

1. Минимизировать украшения

Итак, если опасаетесь за игрушки, то можно укрась елку пластиковыми аналогами стеклянных шаров, шишек и других привычных нам елочных украшений и при этом лучше воздержаться от "укутывания" мишурой и дождиком, так как на эти "блестяшки" хвостатые озорники тоже любят вести охоту.



2. Украсить елку наполовину

Еще один нехитрый лайфхак. Попробуйте украсить вашу пушистую и необязательно зеленую красавицу только наполовину, примерно до середины ее ствола.

Согласимся, смотрится это, конечно, странно, как будто вы забыли или не успели развесить все гирлянды, а до наступления Нового года осталось 5 минут! Но зато мы можем предположить, что так елка продержится невредимой хотя бы до боя курантов.

3. Соорудите отдельную елку для кота

Конечно, этот совет подойдет не всем, а только тем, у кого есть время, ресурс, воображение и любые подходящие вещи, предметы, которые все равно отправятся на свалку и их не жалко. Почему бы не попробовать и не побаловать своего питомца индивидуальным подарком?



Вам может понадобиться:



Куча ненужных картонных коробок, какое-нибудь крепежное средство, например, скотч, джутовые веревки и клеевой пистолет. Можно соорудить картонную башню или изловчиться сделать картонную елку. Тем более сейчас популярны интерактивные игры для животных с отверстиями для лазания. Вот по такому принципу можно построить кошкин дом в виде елки. Для этих целей привлеките детей, это будет увлекательное занятие для всей семьи.

4. Закройте нижнюю часть елки или установите баррикады

Крестовину елки нужно закрыть подручными материалами, чтобы создать препятствия для кота.

Например, можно обмотать скотчем, преимущественно клейкой стороной наружу. Можно разложить пластиковые бутылки, потом накрыть это все какой-нибудь тканью. Только не заматывайте ствол фольгой, потому как многие пушистики обожают этот шуршащий и блестящий материал.

5. Используйте неприятный ароматизатор для животного

Кота можно заранее лишить возможности даже попытаться приблизиться к елке. Для этого нужно опрыскать дерево, а также развесить на нем или разложить вокруг него (как будет удобно) какие-то предметы, предварительно обработанные запахами, которые коты не переносят.

Например, известный факт, что представители семейства кошачьих терпеть не могут цитрусовый аромат. Еще им не по душе запах гвоздичного масла. Кстати сказать, для этих целей подойдут эфирные масла с запахом апельсина, лимона и других цитрусовых, а также шкурки фруктов, которые можно подвесить на еловые веточки при помощи веревочек, это вполне может служить эко-украшением.

6. Настенное панно в виде новогодней елки

Вместо традиционной елки можно придумать альтернативные варианты. А именно – расположить на стене елку при помощи светодиодной гирлянды или мишуры. Все "елочные" изгибы зафиксировать небольшими кусочками скотча или другим способом, в зависимости от поверхности ваших стен.

Еще елку можно вырезать, к примеру, из фетра зеленого цвета и аккуратно закрепить на стене. А из кусочков цветного материала – желтого и красного – можно повырезать круги, которые будут имитировать елочные шары. Только елка должна располагаться на достаточной высоте, которую ваш питомец не сможет преодолеть. Кстати, такая елка будет вполне безопасна для маленьких детей. На нее можно нашить пуговицы, бусины, это увлечет малыша на какое-то время, а также это занятие развивает мелкую моторику ребенка. Только все детали нужно тщательно зафиксировать на изделии.

Эти на первый взгляд причудливые советы помогут уберечь вашу елку не только от озорных котиков, но и от любопытных детей.

