Месси планирует привезти Кубок мира в Париж

Лучший игрок ЧМ-2022 года по футболу Лионель Месси хочет продемонстрировать Кубок мира на одном из ближайших матчей "ПСЖ". Однако его предостерегают о негативной реакции со стороны французской публики и в особенности – лучшего снайпера мундиаля Килиана Мбаппе, сообщает Zakon.kz.

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По информации Goal, звездный аргентинский футболист попросил разрешения у руководства клуба "ПСЖ" показать трофей фанатам. На данный момент просьба Месси находится на рассмотрении, но большой уверенности нет, что он привезет трофей в Париж.

Главная и основная проблема в этой ситуации, как считают руководители "парижан", это то, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 победила сборную Франции. Вдобавок администрация столичного клуба беспокоится о реакции Килиана Мбаппе. Эти факторы могут привести к неприятным последствиям в дальнейших отношениях двух звезд французского коллектива.

Ближайший матч "ПСЖ" в Лиге 1 пройдет дома 28 декабря, когда на "Парк де Пренс" приедет "Страсбур".