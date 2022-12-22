Месси планирует привезти Кубок мира в Париж
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По информации Goal, звездный аргентинский футболист попросил разрешения у руководства клуба "ПСЖ" показать трофей фанатам. На данный момент просьба Месси находится на рассмотрении, но большой уверенности нет, что он привезет трофей в Париж.
Главная и основная проблема в этой ситуации, как считают руководители "парижан", это то, что сборная Аргентины в финале ЧМ-2022 победила сборную Франции. Вдобавок администрация столичного клуба беспокоится о реакции Килиана Мбаппе. Эти факторы могут привести к неприятным последствиям в дальнейших отношениях двух звезд французского коллектива.
Ближайший матч "ПСЖ" в Лиге 1 пройдет дома 28 декабря, когда на "Парк де Пренс" приедет "Страсбур".