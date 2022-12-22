В Туркменистане появился новый город, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова

Строительство города Аркадаг началось в апреле 2019 года. Город возводится в два этапа, сдача первой очереди запланирована на декабрь, сообщает Zakon.kz.

Строящемуся в Туркменистане новому административному центру Ахалского велаята (области) присвоили название Аркадаг – в честь бывшего президента республики, ныне главы Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова. Он находится в 30 км юго-западнее Ашхабада, сообщает Turkmenportal.



Соответствующее постановление принял Меджлис (нижняя палата) Милли Генгеша, "учитывая пожелания жителей Ахалского велаята и других регионов страны, а также предложения общественных организаций".

В начале декабря 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе МИД республики Рашиду Мередову заняться вопросом внесения нового города в Книгу рекордов Гиннесса как "самого крупного, своеобразного и красивого города в регионе".



Ранее административным центром Ахалского велаята был Ашхабад, но затем его вывели в отдельную административную единицу. Сейчас столицей региона является городок Аннау, расположенный в восьми километрах от Ашхабада.

В 1993 году город Красноводск переименовали в Туркменбаши в честь на тот момент действующего президента страны Сапармурата Ниязова.