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В Туркменистане появился новый город, названный в честь Гурбангулы Бердымухамедова

столица Туркменистана Фото: pixabay
Строительство города Аркадаг началось в апреле 2019 года. Город возводится в два этапа, сдача первой очереди запланирована на декабрь, сообщает Zakon.kz.

Строящемуся в Туркменистане новому административному центру Ахалского велаята (области) присвоили название Аркадаг – в честь бывшего президента республики, ныне главы Халк Маслахаты Милли Генгеша (верхней палаты парламента Туркменистана) Гурбангулы Бердымухамедова. Он находится в 30 км юго-западнее Ашхабада, сообщает Turkmenportal.

Соответствующее постановление принял Меджлис (нижняя палата) Милли Генгеша, "учитывая пожелания жителей Ахалского велаята и других регионов страны, а также предложения общественных организаций".

В начале декабря 2022 года Гурбангулы Бердымухамедов поручил главе МИД республики Рашиду Мередову заняться вопросом внесения нового города в Книгу рекордов Гиннесса как "самого крупного, своеобразного и красивого города в регионе".

Ранее административным центром Ахалского велаята был Ашхабад, но затем его вывели в отдельную административную единицу. Сейчас столицей региона является городок Аннау, расположенный в восьми километрах от Ашхабада.

В 1993 году город Красноводск переименовали в Туркменбаши в честь на тот момент действующего президента страны Сапармурата Ниязова.

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Данияр Кунафин
Бердымухамедов Гурбангулы Туркменистан
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