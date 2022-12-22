12 школ "заминировали" в Караганде

22 декабря около 11 утра на электронную почту школ Караганды стали приходить сообщения о заложенных взрывных устройствах. Администрация обратилась в полицию, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе региональной полиции, на места были направлены все экстренные службы.





"Во время осмотра взрывных устройств не обнаружено. По данным фактам начато досудебное расследование по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Также отмечено, что автора сообщений пока не нашли.





Согласно данным страж порядка, всего было "заминировано" 12 школ.

Стоит отметить, что в Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет.