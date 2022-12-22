Револьвер экс-президента США Теодора Рузвельта продали почти за 1 млн долларов
Имевший звание полковника Тедди Рузвельт получил оружие 12 мая 1898 года, в день, совпадающий с его отъездом в Сан-Антонио для обучения в отряде Rough Riders для возможной борьбы с испанскими войсками на острове Куба, сообщает UPI.
"Огнестрельное оружие, связанное с президентом, пользуется большим спросом, и его очень трудно найти. Нам выпала ответственность выставить на продажу три президентских оружия в 2022 году".Президент аукционной компании Rock Island Auction Company Кевин Хоган
После окончания испано-американской войны президент хранил револьвер Smith & Wesson, кладя его каждый вечер на кровать в Белом доме.
Неясно, что именно произошло с револьвером после смерти Рузвельта, но, скорее всего, он попал в музей Национальной стрелковой ассоциации.
Другой револьвер, принадлежавший Рузвельту, – однозарядный Colt. Его изготовили специально к 54-летию президента. Это оружие продали в 2020 году за сумму чуть менее 1,5 млн долларов.
Теодор Рузвельт – 26-й президент США (Джо Байден – 46-й) занимал пост главы государства в 1901-1909 годах.