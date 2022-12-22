Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Револьвер экс-президента США Теодора Рузвельта продали почти за 1 млн долларов

оружие президента США продали на аукционе Фото: Rock Island Auction Company
Револьвер Smith & Wesson, некогда принадлежавший бывшему президенту Теодору Рузвельту, продали за 910 625 долларов на декабрьском аукционе Rock Island Auction Company, сообщает Zakon.kz.

Имевший звание полковника Тедди Рузвельт получил оружие 12 мая 1898 года, в день, совпадающий с его отъездом в Сан-Антонио для обучения в отряде Rough Riders для возможной борьбы с испанскими войсками на острове Куба, сообщает UPI.

"Огнестрельное оружие, связанное с президентом, пользуется большим спросом, и его очень трудно найти. Нам выпала ответственность выставить на продажу три президентских оружия в 2022 году".Президент аукционной компании Rock Island Auction Company Кевин Хоган

После окончания испано-американской войны президент хранил револьвер Smith & Wesson, кладя его каждый вечер на кровать в Белом доме.

Неясно, что именно произошло с револьвером после смерти Рузвельта, но, скорее всего, он попал в музей Национальной стрелковой ассоциации.

Другой револьвер, принадлежавший Рузвельту, – однозарядный Colt. Его изготовили специально к 54-летию президента. Это оружие продали в 2020 году за сумму чуть менее 1,5 млн долларов.

Теодор Рузвельт – 26-й президент США (Джо Байден – 46-й) занимал пост главы государства в 1901-1909 годах.

Читайте также

В Генпрокуратуре рассказали, сколько незаконно вывезенных средств вернули в Казахстан

В Монголии женщины разделись на морозе в знак протеста против хищения угля

Более 72 млрд тенге вернули прокуроры Казахстана в госказну

Данияр Кунафин
Интересное США
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления