Револьвер экс-президента США Теодора Рузвельта продали почти за 1 млн долларов

Револьвер Smith & Wesson, некогда принадлежавший бывшему президенту Теодору Рузвельту, продали за 910 625 долларов на декабрьском аукционе Rock Island Auction Company, сообщает Zakon.kz.

Имевший звание полковника Тедди Рузвельт получил оружие 12 мая 1898 года, в день, совпадающий с его отъездом в Сан-Антонио для обучения в отряде Rough Riders для возможной борьбы с испанскими войсками на острове Куба, сообщает UPI.



"Огнестрельное оружие, связанное с президентом, пользуется большим спросом, и его очень трудно найти. Нам выпала ответственность выставить на продажу три президентских оружия в 2022 году". Президент аукционной компании Rock Island Auction Company Кевин Хоган

После окончания испано-американской войны президент хранил револьвер Smith & Wesson, кладя его каждый вечер на кровать в Белом доме.



Неясно, что именно произошло с револьвером после смерти Рузвельта, но, скорее всего, он попал в музей Национальной стрелковой ассоциации.

Другой револьвер, принадлежавший Рузвельту, – однозарядный Colt. Его изготовили специально к 54-летию президента. Это оружие продали в 2020 году за сумму чуть менее 1,5 млн долларов.

Теодор Рузвельт – 26-й президент США (Джо Байден – 46-й) занимал пост главы государства в 1901-1909 годах.

