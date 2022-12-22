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В Монголии женщины разделись на морозе в знак протеста против хищения угля

монголия протесты Фото: pixabay
Участницы протестов в столице Монголии Улан-Баторе разделись на 20-градусном морозе для привлечения к ответственности виновных в масштабных хищениях угля, сообщает Zakon.kz.

Раздевание на морозе не раз использовалось как форма протеста участниками акций, которые проходят в Улан-Баторе с 4 декабря, однако до сих пор так поступали только мужчины, сообщает РИА Новости.

21 декабря около 30 протестующих провели перед Дворцом правительства сидячую забастовку без одежды, требуя разрешения присутствовать на слушаниях по угольному делу в Великом государственном хурале Монголии. За их состоянием наблюдали врачи.

Участницы протеста собрались на площади Сухэ-Батора в легкой одежде, одна из них затем разделась до белья.

"Только так нас услышат! Я тоже была госслужащей. Мы, монголы, действительно беспомощны. Природные ресурсы разграблены несколькими жадными людьми!"протестующая


протесты в Монголии

Фото: скриншот видео

По данным монгольских СМИ, сумма ущерба от масштабных хищений угля при его поставках в Китай может составлять до 13 млрд долларов.

Заместитель следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с угольным делом.

Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд сообщил, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну.

Кроме того Агентство по борьбе с коррупцией Монголии вызвало троих бывших премьер-министров страны для дачи свидетельских показаний.

Часть граждан Монголии остались довольны тем, что власти расследуют коррупцию в верхних эшелонах, другие опасаются, что виновные уйдут от наказания и хищения продолжатся.

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