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Главы Казахстана и Узбекистана подписали договор о демаркации границы

президент РК Фото: Акорда
По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между Казахстаном и Узбекистаном и договор между странами о демаркации казахско-узбекской государственной границы, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций были подписаны следующие документы:

1. Рамочное соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о создании Международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия".

2. Меморандум о взаимопонимании между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан в области развития системы электронной торговли.

3. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области высшего и послевузовского образования.

4. Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области охраны окружающей среды.

5. Меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан и Государственным комитетом Республики Узбекистан по лесному хозяйству в области лесного хозяйства.

6. Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года.

7. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и Агентством стратегических реформ при Президенте Республики Узбекистан.

8. Меморандум о взаимопонимании в сфере государственной службы между Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы и Агентством по развития государственной службы при Президенте Республики Узбекистан.

9. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Кызылординской области Республики Казахстан и Хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

10. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Хокимиятом Джизакской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

11. Дорожная карта по расширению сотрудничества между Акиматом Туркестанской области Республики Казахстан и Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан на 2023-2024 годы.

12. Соглашение между АО НК "КазМунайГаз" и АО "Узбекнефтегаз".

13. Соглашение о сотрудничестве между Eurasian Resources Group S.a.r.l. и ООО Sanoat Energetika Guruhi Enera.

14. Соглашение о совместном партнерстве в рамках реализации инвестиционных проектов строительства ряда комплексов по производству минеральных удобрений в Республике Узбекистан между ТОО "Казфосфат" и АО "Узкимёсаноат" и KP Fertilizers Ltd.

15. Меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании между ТОО PTC Holding (Республика Казахстан) и Хокимиятом Ташкентской области Республики Узбекистан.

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