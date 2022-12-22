Видео с убийством лебедя возмутило казахстанцев

В Instagram люди стали массово писать гневные комментарии:

"Разве он не знает, что нельзя застрелить лебедя? Стихотворение Мукагали Макатаева "Когда спят лебеди"! Не стреляйте в лебедя. Это же святое!"

"Они не просто убили, а еще угорают, мучают, снимают на видео, как им весело, в то время как бедное животное мучается и умирает".