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Видео с убийством лебедя возмутило казахстанцев

птица Фото: pixabay
В соцсети распространилось видео, на котором мужчина заколол лебедя вилами. Казахстанцы осудили поступок и потребовали наказать охотника, сообщает Zakon.kz.

В Instagram люди стали массово писать гневные комментарии:

"Разве он не знает, что нельзя застрелить лебедя? Стихотворение Мукагали Макатаева "Когда спят лебеди"! Не стреляйте в лебедя. Это же святое!"

"Они не просто убили, а еще угорают, мучают, снимают на видео, как им весело, в то время как бедное животное мучается и умирает".

В Минэкологии прокомментировали ролик.

"В опубликованном посте указано, что ролик был снят в Кызылорде. На сегодняшний день Кызылординской областной территориальной инспекцией направлено официальное письмо в ДВД Кызылординской области. Данный государственный орган проведет проверку по указанному факту", - говорится в сообщении.

Между тем, в комментария полицейские региона заявили, что факт на видео не был зарегистрирован в ДП, но проверочные мероприятия проводятся.

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