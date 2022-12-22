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Токаев в Ташкенте посетил выставку, посвященную жизни и творчеству великого Абая

президент РК Фото: Акорда
В столице Узбекистана Касым-Жомарт Токаев посетил выставку "Абай. Наследие братских народов", посвященную жизни и творчеству великого поэта и мыслителя Абая, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, мероприятие направлено на дальнейшее укрепление уз дружбы и братства между нашими народами и странами.


президент РК

Фото: Акорда

Особое место на выставке отведено основным этапам жизни Абая, его образам в работах художников А. Кастеева, У. Тансыкбаева, Е. Сидоркина, Н. Утепбаева, а также связи поэзии Алишера Навои с творчеством казахского поэта. Также здесь представлены более 120 экспонатов из фондов Государственного историко-культурного и литературно-мемориального музея-заповедника Абая "Жидебай-Бөрілі".

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