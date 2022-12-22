Все билеты на концерты "Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл" аннулированы

КГКП "Алматы әуендері" заявляет о том, что на интернет-ресурсах распространяется недостоверная информация о проведении мероприятия "Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл", которое якобы состоится 24-25 декабря в здании Дворца Республики, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, договор с организатором не заключался, а в назначенный срок во Дворце Республики запланировано проведение детского мероприятия "Новогоднее шоу".

"Вместе с тем, несмотря на отсутствие законодательных оснований для проведения данного мероприятия, представители ОФ "Благотворительный фонд "Харекет" и театра "Өнер Қырандары" продолжают распространять недостоверную информацию о проведении мероприятий, а также реализуют билеты через "Kassir.kz". Данное обстоятельство свидетельствует о наличии в действиях представителей ОФ "Благотворительный фонд "Харекет" признаков мошенничества. В целях недопущения мошеннических действий в отношении жителей и гостей Алматы КГКП "Алматы әуендері" обратилось с соответствующим заявлением в прокуратуру Медеуского района г. Алматы для проверки законности действий представителей ОФ "Благотворительный фонд "Харекет" и театра "Өнер Қырандары", – говорится в сообщении.

На официальных интернет-ресурсах КГКП "Алматы әуендері" также опубликовано опровержение информации о проведении мероприятия "Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл".





"Дополнительно сообщаем со ссылкой на kassir.kz, что все билеты на концерты "Өнер Қырандары – Харекет қорына 5 жыл" 24 и 25 декабря 2022 года аннулированы. Возврат денег за приобретенные билеты на указанные концерты будет произведен в порядке, установленном Офертой сайта kassir.kz", – резюмировали в "Алматы әуендері".