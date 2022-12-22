Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Чего ждать знакам зодиака в последнее новолуние 2022 года

советы Фото: pixabay
23 декабря будет последнее новолуние в 2022 году. Астролог Ирина Павлюкова рассказала о том, что в этот период некоторых знаков зодиака ждут "настоящие эмоциональные качели", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в первую очередь это коснется Овнов и Весов, которых будут переполнять эмоции от позитива к негативу.

"Тельцам и Девам — новый взгляд на сложившиеся обстоятельства. Вы сможете под другим углом посмотреть на свою жизнь и выбрать правильное решение", - отметила в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог.

Уточняется, что Близнецов и Львов новолуние вернет в старые ситуации, чтобы исправить ошибки. Ракам эксперт рекомендует начинать реализовывать задуманные планы, а Стрельцам и Водолеям - не торопиться.

"Близнецам и Львам - кармический урок. Вас вернут в старые ситуации, чтобы вы смогли все исправить и переделать. Ракам - много мыслей в голове. Сейчас вам необходимо максимально серьезно задуматься над тем, что вы действительно хотите, и начинать это реализовывать в ближайшее время. Стрельцам и Водолеям - не торопиться, сейчас стоит остановиться, продумать все "за" и "против". Постарайтесь никуда не спешить", - посоветовала эксперт.

Для Скорпионов и Рыб, уверяет астролог, новолуние будет благоприятным, оно позволит этим взрывным знакам наконец выдохнуть и расслабиться. А для Козерогов этот день ознаменуется как запуск новой энергии на год вперед.

"Скорпионам и Рыбам - спокойствие, обычно эти знаки любят максимально попереживать, прочувствовать бурю эмоций, но сейчас вы можете отдохнуть и ничего не делать. Для вас все решиться максимально благоприятно. Для Козерогов это самый важный период. Именно сейчас вы запускаете новые энергии и программы на год! Досконально продумайте и пропишите чего вы хотите и желаете", - резюмировала Павлюкова.

Читайте также

Советы юриста: о рисках, на которые идут казахстанцы при покупке смартфонов в ломбардах

Эксперт предостерегла от быстрого похудения к Новому году

Санврачи обратились к казахстанцам в преддверии праздников и каникул

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления