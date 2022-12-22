Чего ждать знакам зодиака в последнее новолуние 2022 года

23 декабря будет последнее новолуние в 2022 году. Астролог Ирина Павлюкова рассказала о том, что в этот период некоторых знаков зодиака ждут "настоящие эмоциональные качели", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, в первую очередь это коснется Овнов и Весов, которых будут переполнять эмоции от позитива к негативу.

"Тельцам и Девам — новый взгляд на сложившиеся обстоятельства. Вы сможете под другим углом посмотреть на свою жизнь и выбрать правильное решение", - отметила в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог.

Уточняется, что Близнецов и Львов новолуние вернет в старые ситуации, чтобы исправить ошибки. Ракам эксперт рекомендует начинать реализовывать задуманные планы, а Стрельцам и Водолеям - не торопиться.

"Близнецам и Львам - кармический урок. Вас вернут в старые ситуации, чтобы вы смогли все исправить и переделать. Ракам - много мыслей в голове. Сейчас вам необходимо максимально серьезно задуматься над тем, что вы действительно хотите, и начинать это реализовывать в ближайшее время. Стрельцам и Водолеям - не торопиться, сейчас стоит остановиться, продумать все "за" и "против". Постарайтесь никуда не спешить", - посоветовала эксперт.

Для Скорпионов и Рыб, уверяет астролог, новолуние будет благоприятным, оно позволит этим взрывным знакам наконец выдохнуть и расслабиться. А для Козерогов этот день ознаменуется как запуск новой энергии на год вперед.

"Скорпионам и Рыбам - спокойствие, обычно эти знаки любят максимально попереживать, прочувствовать бурю эмоций, но сейчас вы можете отдохнуть и ничего не делать. Для вас все решиться максимально благоприятно. Для Козерогов это самый важный период. Именно сейчас вы запускаете новые энергии и программы на год! Досконально продумайте и пропишите чего вы хотите и желаете", - резюмировала Павлюкова.