Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На газохранилище в Марокко прогремело несколько взрывов

На газохранилище в Марокко прогремело несколько взрывов Фото: скриншот видео
В Марокко в городе Мухаммадия произошел пожар на газовом хранилище. А уже после возгорания прогремело несколько взрывов. Жертв нет, однако повреждены автоцистерны, находящихся на территории хранилища, сообщает Zakon.kz

По данным агентства Hespress в настоящий момент пожар взят под контроль благодаря совместным усилиям местных властей, служб гражданской защиты, а также подразделений "Марса аль-Магриб" и "Лидек".

Уточняется, что никто из людей не пострадал от огня, однако были повреждены пять из семи автоцистерн, находящихся на территории хранилища. Объем материального ущерба будет подсчитан позднее.

По предварительным данным, изначально на станции произошла утечка газа, который впоследствии воспламенился. 



Читайте также

В 200 км на северо-восток от Алматы произошло землетрясение

В Павлодаре, выпавшая из окна 15-летняя девочка находится в коме

В Улытауской области спасатели нашли трех пропавших пастухов

Елена Вебер
Марокко
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления