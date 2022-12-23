На газохранилище в Марокко прогремело несколько взрывов

В Марокко в городе Мухаммадия произошел пожар на газовом хранилище. А уже после возгорания прогремело несколько взрывов. Жертв нет, однако повреждены автоцистерны, находящихся на территории хранилища, сообщает Zakon.kz

По данным агентства Hespress в настоящий момент пожар взят под контроль благодаря совместным усилиям местных властей, служб гражданской защиты, а также подразделений "Марса аль-Магриб" и "Лидек".

Уточняется, что никто из людей не пострадал от огня, однако были повреждены пять из семи автоцистерн, находящихся на территории хранилища. Объем материального ущерба будет подсчитан позднее.



По предварительным данным, изначально на станции произошла утечка газа, который впоследствии воспламенился.







