Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Команда Рыбакиной проиграла второй матч на турнире Мировой Лиги

Теннис Мировая Лига Фото: ktf.kz
Сборная теннисных звезд мира Hawks, куда входит казахстанка Елена Рыбакина уступила во втором матче состязаний WORLD TENNIS LEAGUE команде Кites - 31:37, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

Противостояние "ястребов" и "воздушных змей" началось с парной игры, в котором представители Hawks Александр Зверев и Елена Рыбакина обыграли Санию Мирза и Феликса Оже-Альяссима из коллектива Kites – 7:5, 3:6, 10:5. 




Далее лучшая теннисистка планеты Ига Швентек (Kites) переиграла Анастасию Павлюченкову (Hawks) – 6:4, 6:3

В решающей одиночке Феликс Оже-Альяссим был сильнее Доминика Тима – 7:6(2), 7:6(6).

В заключительной игре групповой стадии Hawks 23 декабря встретится с Eagles (Орлы).


Новость по теме

Команда Елены Рыбакиной победила дружину Новака Джоковича на старте World Tennis League

Читайте также

Президент Федерации футбола Франции заступился за Мбаппе

Елена Рыбакина выиграла второй матч на выставочном турнире в ОАЭ

Сборная Аргентины по футболу поднялась на второе место в новом рейтинге FIFA

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления