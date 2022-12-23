Команда Рыбакиной проиграла второй матч на турнире Мировой Лиги

Сборная теннисных звезд мира Hawks, куда входит казахстанка Елена Рыбакина уступила во втором матче состязаний WORLD TENNIS LEAGUE команде Кites - 31:37, сообщает Zakon.kz.

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Противостояние "ястребов" и "воздушных змей" началось с парной игры, в котором представители Hawks Александр Зверев и Елена Рыбакина обыграли Санию Мирза и Феликса Оже-Альяссима из коллектива Kites – 7:5, 3:6, 10:5.











Далее лучшая теннисистка планеты Ига Швентек (Kites) переиграла Анастасию Павлюченкову (Hawks) – 6:4, 6:3

В решающей одиночке Феликс Оже-Альяссим был сильнее Доминика Тима – 7:6(2), 7:6(6).

В заключительной игре групповой стадии Hawks 23 декабря встретится с Eagles (Орлы).



