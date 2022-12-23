Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в Казахстане
Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.
По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток большая часть страны будет находится под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков.
Северные и восточные регионы Казахстана будут под влиянием ложбины атлантического циклона, с которым ожидаются снег, метель и усиление ветра,
Днем 24 декабря на севере республики – гололед. На юге и юго-востоке страны – туман.
Ожидается небольшое понижение температуры воздуха:
- ночью на западе от -3...-8°С до -8...-13°С;
- на севере, северо-западе и в центре Казахстана от -5...-13°С до -10...-25°С;
- на востоке от -15...-23°С до -10...-18°С;
- на юге и юго-востоке постепенное повышение от -5...-25°С до 0...-15°С.
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