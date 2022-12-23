Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в Казахстане

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в Казахстане Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток большая часть страны будет находится под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков.

Северные и восточные регионы Казахстана будут под влиянием ложбины атлантического циклона, с которым ожидаются снег, метель и усиление ветра,

Днем 24 декабря на севере республики – гололед. На юге и юго-востоке страны – туман.

Ожидается небольшое понижение температуры воздуха:

  • ночью на западе от -3...-8°С до -8...-13°С;
  • на севере, северо-западе и в центре Казахстана от -5...-13°С до -10...-25°С;
  • на востоке от -15...-23°С до -10...-18°С;
  • на юге и юго-востоке постепенное повышение от -5...-25°С до 0...-15°С.

Читайте также

Названы регионы Казахстана с худшими и лучшими дорогами

Важные законы, которые начнут действовать с 1 января 2023 года

Токаев о январских событиях: Это было время испытаний для нашего народа

Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления