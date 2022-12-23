Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные в Казахстане

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24-26 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", в ближайшие трое суток большая часть страны будет находится под влиянием повышенного атмосферного давления, поэтому ожидается погода без осадков.

Северные и восточные регионы Казахстана будут под влиянием ложбины атлантического циклона, с которым ожидаются снег, метель и усиление ветра,

Днем 24 декабря на севере республики – гололед. На юге и юго-востоке страны – туман.

Ожидается небольшое понижение температуры воздуха: