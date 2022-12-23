Важные законы, которые начнут действовать с 1 января 2023 года

В 2022 году в Казахстане был принят ряд важных законов, которые вводятся в действие с 1 января 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Конституционный закон "О Конституционном суде Республики Казахстан" подписан 5 ноября 2022 года.

Конституционный суд заменит собой Конституционный совет.

В случае спора Конституционный суд решает вопрос о правильности проведения выборов президента, депутатов Парламента РК и республиканского референдума.

Конституционный суд рассматривает на соответствие Конституции РК:

до подписания президентом принятые парламентом законы;

принятые парламентом и его палатами постановления;

международные договоры РК до их ратификации.

Кроме того, Конституционный суд дает:

официальное толкование норм Конституции РК;

до принятия Парламентом Республики Казахстан соответственно решения о досрочном освобождении от должности президента РК, окончательного решения об отрешении от должности президента РК – заключение о соблюдении установленных конституционных процедур.

Участниками конституционного производства признаются: лица и органы, по обращениям которых возбуждено конституционное производство, государственные органы и должностные лица, конституционность актов которых проверяется.

Граждане могут обращаться в Конституционный суд. По обращению граждан КС будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты РК, непосредственно затрагивающие их права и свободы.

Обращение граждан допустимо, если:

оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием гражданина и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу;

обращение подано в срок не позднее 1 года после принятия судебного акта.

Представителями при рассмотрении обращений граждан могут быть только законные представители, адвокаты, юридические консультанты, являющиеся членами ПЮК, а также уполномоченные лица организаций, которым законом, уставом или положением предоставлено право защищать права и интересы членов этих организаций, права и интересы других лиц.

Вместе с тем Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" позволит Уполномоченному по правам человека обращаться в Конституционный суд РК по вопросу соответствия нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, Конституции РК.

Конституционный закон "О прокуратуре" даст возможность Генеральному прокурору обращаться в Конституционный суд по вопросам рассмотрения до ратификации международных договоров республики на соответствие их Конституции; дачи официального толкования норм Конституции.

Конституционный закон от 5 ноября 2022 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года"

Документ разрешает проведение предвыборной агитации через соцсети (онлайн-платформы). При этом запрещается распространение субъектами телерадиовещания любых агитационных материалов в новостных, аналитических программах.

Пользователи онлайн-платформ обязаны воздерживаться от публикации агитационных материалов и иной информации, заведомо порочащих честь, достоинство и деловую репутацию кандидата или политической партии; предоставлять указанным лицам возможность бесплатного опубликования опровержения в защиту их чести, достоинства и деловой репутации.

Установлены предельные размеры добровольных пожертвований в избирательные фонды. Так, предельные размеры добровольных пожертвований в избирательный фонд кандидата в президенты физического лица в совокупности не должны превышать установленный законодательством РК минимальный размер заработной платы более чем в 100 раз и юридического лица РК – в совокупности более чем в 500 раз.

Предельные размеры добровольных пожертвований в избирательный фонд кандидата в депутаты Сената физического лица в совокупности не должны превышать установленный законодательством республики минимальный размер заработной платы более чем в 25 раз и юридического лица – в совокупности более чем в 50 раз.

Закон от 1 декабря 2022 года "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы"

Устанавливает с 1 января 2023 года:

минимальный размер заработной платы – 70 000 тенге;

минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 24 341 тенге;

минимальный размер пенсии – 53 076 тенге;

месячный расчетный показатель – 3 450 тенге;

величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 40 567 тенге.

Средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2023 года на 10,5%.

Размер взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, – 1,8% от объекта исчисления взносов государства.

Месячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме 3739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы.

Закон "О гарантированном трансферте из национального фонда Республики Казахстан на 2023-2025 годы"

Размеры гарантированного трансферта составят:

2023 год – 2 200 000 000 тысяч тенге;

2024 год – 2 000 000 000 тысяч тенге;

2025 год – 1900 000 000 тысяч тенге.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан"

С 1 января в Казахстане появится Реестр обязательных требований в сфере предпринимательства.

Под реестром обязательных требований в сфере предпринимательства (далее – реестр требований) понимается общедоступная база данных регуляторных актов в разрезе сфер регулирования предпринимательской деятельности. В него войдут действующие НПА, обязательные для соблюдения предпринимателями.

При этом предпринимателей освободят от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из реестра и не отмененных в срок.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях"

Устанавливается ответственность за нарушение предвыборной агитации через соцсети. Также распространение любых агитационных материалов в новостных, аналитических программах телерадиоканалов будет наказываться штрафом в 50 МРП (172 500 тенге).

Неуважение к Конституционному суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников конституционного производства, иных лиц и органов, привлекаемых при рассмотрении обращения, их представителей по уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение обращения в их отсутствие представляется невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в заседании, нарушении установленных в Конституционном суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к Конституционному суду или судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)"

Налоговый кодекс дополняется новым разделом, в котором определен порядок применения единого платежа.



Налоговыми агентами единого платежа признаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, выплачивающие доход физическому лицу в виде заработной платы и самостоятельно выбравшие исполнение обязательств по ИПН с таких доходов в составе единого платежа, которые применяют СНР:

на основе упрощенной декларации;

для производителей сельхозпродукции и сельскохозяйственных кооперативов;

для крестьянских или фермерских хозяйств.

В единый платеж включаются подлежащие уплате суммы ИПН с доходов, подлежащих обложению у источника выплаты, ОПВ и ОПВР, социальные отчисления, взносы и отчисления на ОСМС.

Выбранный порядок обложения доходов работников не подлежит изменению в течение налогового периода.

С 1 января 2023 года ставка единого платежа составляет 20%. При этом за работников, освобожденных от уплаты социальных платежей (за исключением ОППВ), ставка единого платежа снижается на 9%. В последующие годы предусмотрено увеличение ставки платежа.

Дополнен перечень лиц, которые не могут быть плательщиками единого совокупного платежа (ЕСП).

Теперь к ним также относятся лица, осуществляющие следующие виды деятельности:

консультационные и маркетинговые услуги;

деятельность в области бухгалтерского учета или аудита;

финансовую, страховую деятельность и посредническую деятельность страхового брокера и страхового агента;

деятельность в области права, юстиции и правосудия;

лица, оказывающие услуги на основании агентских договоров (соглашений).

Под агентскими договорами (соглашениями) понимаются договоры гражданско-правового характера, заключенные в соответствии с законодательством республики, по которым одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны определенные действия от своего имени, но за счет другой стороны либо от имени и за счет другой стороны.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта, обороны и финансирования науки"

Внедряется новый способ осуществления государственных закупок – способом конкурса с использованием расчета стоимости жизненного цикла приобретаемых товаров, работ, услуг.

В Перечень товаров, работ, услуг, приобретаемых данным способом, вошли многофункциональные устройства и принтеры.

Закон "О геодезии, картографии и пространственных данных" вводится в действие 2 января 2023 года

Документ направлен на совершенствование законодательства в сфере геодезии, картографии и пространственных данных.

Вводятся новые и усовершенствуются уже действующие механизмы деятельности субъектов геодезической и картографической деятельности, усилена координация госполитики, внедрены общепризнанные международные принципы и подходы регулирования геодезической, картографической деятельности, исключена разрозненность геоинформационной среды и устранены правовые пробелы и коллизии в этой сфере и т.д.

Нововведением является создание Национальной инфраструктуры пространственных данных, где на одной платформе будут созданы в едином формате и по единым требованиям пространственные данные для эффективного использования достоверной, оперативной и актуальной информации. Это также обеспечит интеграцию разрозненных кадастров информационных систем в одно информационное пространство и автоматизацию процедуры обновления данных.



