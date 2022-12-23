Японка Наоми Осака признана самой высокооплачиваемой спортсменкой 2022 года
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По данным журнала Forbes, доходы четырехкратной чемпионки "Больших шлемов" составили 51,1 млн долларов, из них 1,1 млн долларов – это зарплата, остальные 50 млн долларов – поступления от рекламы.
Топ-10 рейтинга богатых спортсменок мира выглядит следующим образом:
1. Наоми Осака (теннис) – 51,1 млн долларов,
2. Серена Уильямс (теннис) – 41,3 млн,
3. Гу Айлин (фристайл) – 20,1 млн,
4. Эмма Радукану (теннис) – 18,7 млн,
5. Ига Швентек (теннис) – 14,9 млн,
6. Винус Уильямс (теннис) – 12,1 млн,
7. Кори Гауфф (теннис) – 11,1 млн,
8. Симона Байлс (легкая атлетика) – 10 млн,
9. Джессика Пегула (теннис) – 7,6 млн,
10. Минджи Ли (гольф) – 7,3 млн.
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