Японка Наоми Осака признана самой высокооплачиваемой спортсменкой 2022 года

Экс-первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака стала лидером списка самых высокооплачиваемых спортсменок в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

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По данным журнала Forbes, доходы четырехкратной чемпионки "Больших шлемов" составили 51,1 млн долларов, из них 1,1 млн долларов – это зарплата, остальные 50 млн долларов – поступления от рекламы.

Топ-10 рейтинга богатых спортсменок мира выглядит следующим образом:

1. Наоми Осака (теннис) – 51,1 млн долларов,

2. Серена Уильямс (теннис) – 41,3 млн,

3. Гу Айлин (фристайл) – 20,1 млн,

4. Эмма Радукану (теннис) – 18,7 млн,

5. Ига Швентек (теннис) – 14,9 млн,

6. Винус Уильямс (теннис) – 12,1 млн,

7. Кори Гауфф (теннис) – 11,1 млн,

8. Симона Байлс (легкая атлетика) – 10 млн,

9. Джессика Пегула (теннис) – 7,6 млн,

10. Минджи Ли (гольф) – 7,3 млн.



