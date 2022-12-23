Белым по черному: архитекторы мемориала "Тағзым" в Алматы рассказали о конструкции

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев приял участие в открытии мемориала "Тағзым", посвященного жертвам январских событий, на площади Республики в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Место установки мемориала "Тағзым" было выбрано не случайно. Комплекс возведен на месте, где в ночь на 5 января 2022 года произошли трагические события, потрясшие весь Казахстан. На открытии президент подчеркнул, что мемориал олицетворяет особую роль для всего народа Казахстана. Касым-Жомарт Токаев отметил: события трагического января 2022 года стали одним из самых серьезных вызовов с момента обретения Независимости.





Фото: пресс-служба президента Республики Казахстан



"Этот памятник имеет глубокий смысл и большое значение. Он отражает различные этапы укрепления нашей государственности. На камнях высечены цитаты выдающихся представителей казахского народа. Уверен, что эти слова, объединяющие нацию, заставят нас задуматься. Мы воздвигли этот комплекс в память о жертвах январских событий и как назидание для потомков. Выражаю благодарность архитекторам – авторам этого проекта – и всем гражданам". Касым-Жомарт Токаев





Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан



После официального открытия архитекторы мемориала рассказали, что проект "Тағзым" представляет собой многоступенчатый архитектурный комплекс. Он разделен на четыре эмоционально-архитектурные зоны разных цветов: светло-серая часть отождествляется с преодолением, черная демонстрирует январские события с тем хаосом и страхом, серая часть – символ жертв и пролитой крови, человеческих потерь, а белая – это стремление к стабильности и процветанию, символ зрелости общества, а также самосознания нации, веры в сильное и справедливое государство. В каждой из зон установлены камни и стелы с высказываниями выдающихся представителей казахского народа.

По словам архитекторов, на реализацию самого проекта ушло три месяца.





Фото: Zakon.kz



"Идея заключается в том, что мы взяли самую низкую точку, которая расположена на улице Сатпаева, и расположили весь мемориал вертикально по направлению к югу. И любой входящий сюда понимает, что он видит весь 30-летний путь Независимого Казахстана, проходит дальше, а потом по зонам становится понятно, что вот случается Кантар, появляются черные стелы. Кантар как раз олицетворяют черные архитектурные стелы без надписей, выполненные из сланца. Они несут смерть и хаос. Вся конструкция расположена в фонтанах, которая будет четко просматриваться в летний период, тогда можно будет увидеть отражение этих стел и будет более понятно, что мы хотели всем этим сказать. Можно представить это сооружение, как айсберг. Белые стелы обозначают победу добра над злом. Белая вертикаль – это устремление вверх, в светлое будущее. Весь комплекс изготовлен из белого, черного гранита, а также сланца". Авторы проекта, казахстанские архитекторы Алексей Ивженко и Гайни Сагидуллаева





Фото: Zakon.kz



Ранее было известно, что казахстанские архитекторы в рамках XVII Градостроительного форума в Алматы предоставили эскизы мемориала, посвященного трагическим январским событиям в Алматы. До этого идея проекта заключалась в увековечении имен погибших. Позже концепция проекта была изменена.

Готовить площадку и собирать мемориальный комплекс "Тағзым" в центре города строители и архитекторы начали несколько дней назад. Все это время у мемориала круглосуточно дежурили полицейские. А в местной администрации тщательно скрывали все проводимые работы и детали конструкции, лишь накануне стало известно, что мемориал будет посвящен жертвам январских событий.





Фото: Zakon.kz





