Елена Рыбакина получила еще одну премию

В Астане прошло вручение первой в истории Национальной спортивной премии "Жеңімпаз рухы". Наградами в области спорта отмечены лучшие казахстанские спортсмены, тренеры, журналисты и другие специалисты, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в начале недели первая ракетка Казахстана, чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина была награждена премией "Алтын Адам".

Теперь же она победила в номинации "Прорыв года".

"Благодарю всех, кто проголосовал за меня в номинации "Прорыв года". Это очень почетно и многое значит для меня. К сожалению, я не смогла получить награду лично, так как нахожусь сейчас на сборах и совсем скоро уезжаю на соревнования в Австралию. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем казахстанцам, кто болел и переживал за меня в течение года. Надеюсь, что буду продолжать радовать вас своей игрой и результатами в наступающем году. Поздравляю всех победителей в номинациях, желаю успехов и всего самого наилучшего". Елена Рыбакина

Фото: ktf.kz



Сама обладательница премии "Жеңімпаз рухы" Елена Рыбакина не смогла присутствовать на вручении, так как принимает участие на турнире "Звезд мировой лиги" в Дубае.