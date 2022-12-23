Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Елена Рыбакина получила еще одну премию

Теннис Госпремия Фото: ktf.kz
В Астане прошло вручение первой в истории Национальной спортивной премии "Жеңімпаз рухы". Наградами в области спорта отмечены лучшие казахстанские спортсмены, тренеры, журналисты и другие специалисты, сообщает Zakon.kz.

Стоит отметить, что в начале недели первая ракетка Казахстана, чемпионка "Уимблдона-2022" Елена Рыбакина была награждена премией "Алтын Адам".

Теперь же она победила в номинации "Прорыв года".

"Благодарю всех, кто проголосовал за меня в номинации "Прорыв года". Это очень почетно и многое значит для меня. К сожалению, я не смогла получить награду лично, так как нахожусь сейчас на сборах и совсем скоро уезжаю на соревнования в Австралию. Еще раз хочу сказать огромное спасибо всем казахстанцам, кто болел и переживал за меня в течение года. Надеюсь, что буду продолжать радовать вас своей игрой и результатами в наступающем году. Поздравляю всех победителей в номинациях, желаю успехов и всего самого наилучшего". Елена Рыбакина
Теннис Премия Рыбакина

Фото: ktf.kz

Сама обладательница премии "Жеңімпаз рухы" Елена Рыбакина не смогла присутствовать на вручении, так как принимает участие на турнире "Звезд мировой лиги" в Дубае.

Куандык Шынасилов
Рыбакина Елена
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления